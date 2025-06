El socialista Ramón Gómez asume la alcaldía de Llombai

El socialista Ramón Gómez ha asumido esta mañana la alcaldía de Llombai. El concejal de Compromís, Salvador Climent, que ha ostentado el cargo durante estos dos últimos años, ha sido quien le ha otorgado el bastón de mando a su sucesor, Ramón Gómez, en el pleno extraordinario que ha tenido lugar esta mañana en el ayuntamiento de esta localidad de la Ribera Alta. Este nombramiento nace de un pacto entre Compromís y el PSPV tras las elecciones municipales de 2023, en el que mandaron a la oposición al PP (que llevaba en al frente del gobierno desde 2019) y acordaron compartir la alcaldía.

Para dar respaldo a Gómez, a la cita han acudido otros miembros del PSPV-PSOE como Diana Morant, secretaria general del partido y ministra de Ciencia e Innovación; Arcadi España, secretario de Estado de Política Territorial y otros compañeros y compañeras de la agrupación socialista de la comarca como Paqui Momparler, presidenta de la Mancomunidad de la Ribera Alta y alcaldesa de Senyera; Jonathan Martínez, secretario del PSPV comarcal y regidor de Carlet; Neus Garrigues, alcaldesa de la Pobla Llarga; y más compañeros de la zona. No ha habido sorpresas en la jornada: Gómez ha obtenido la mayoría absoluta con seis votos favorables, tres nulos y uno en blanco.

Diana Morant, Arcadi España, Neus Garrigues y Jonathan Martínez acuden al nombramiento del socialista Ramón Gómez como alcalde de Llombai. / Fernando Bustamante

Retos en la reconstrucción

Gómez, que asume el cargo por primera vez en su vida tras habérsele escapado en su primera candidatura en 2019, tendrá ahora que afrontar varios retos heredados de Climent, entre ellos, la reconstrucción tras la dana que ha dejado daños en caminos rurales, un puente y en el sistema de riego agrícola. «Gracias a toda la corporación municipal por haberme elegido como vuestro alcalde, el alcalde de todos los vecinos y vecinas de Llombai. Seguiré trabajando con mi equipo sin descanso para que Llombai sea, cada vez más, un pueblo mejor, donde la gente se sienta orgullosa de vivir», ha expresado.

Como ya informó Levante-EMV, el PP, encabezado por el que fuera alcalde de Llombai entre 2011 y 2015 y entre 2019 y 2023, José Forés Sanz, fue la fuerza más votada el 28 de mayo de 2023 aunque perdió un concejal y, con él, la mayoría absoluta. Los seis representantes del PSPV y Compromís, tres por cada grupo, superaban los cinco del grupo popular, con lo que alcanzaron la mayoría suficiente como para pactar una alcaldía compartida.

Gómez ha querido dedicar también unas palabras de agradecimiento a Salvador Climent, que seguirá como concejal de Compromís en el gobierno municipal: «'Voro', has sido un gran alcalde. Una persona comprometida con tu pueblo. Has estado pendiente de todo, y durante el triste episodio de la dana fuiste incansable. Hemos pasado muchas horas juntos y estoy muy agradecido de que hayas confiado en mí durante estos dos años. Deseo -y sé- que podamos continuar así, al menos hasta las próximas elecciones», ha expresado. También ha tendido la mano al grupo popular, en la oposición: «Aunque no habéis apoyado mi candidatura, lo comprendo. Siempre tendréis la mano tendida, porque un alcalde debe gobernar para todas y todos, le hayan votado o no».

«Balance positivo» de estos dos años

Por su parte, Salvador Climent ha expresado su «ilusión de futuro por este nueva etapa» en el gobierno y ha hecho un «balance positivo» de la primera mitad de legislatura. También ha querido agradecer el apoyo del equipo de trabajadores del ayuntamiento y felicitar a Gómez: «No será un camino de rosas, pero estarás bien acompañado, con un buen equipo y con la experiencia que ya tienes».

Diana Morant felicita a Ramón Gómez por su nombramiento como nuevo alcalde de Llombai. / Emma Gómez Pastor

Asimismo, Morant ha dado la enhorabuena al nuevo alcalde y ha destacado su voluntad de «trabajar en conjunto» para recuperar la normalidad tras la dana: «Llombai es un municipio también afectado por la dana, es un municipio en el que podemos poner en valor precisamente cuál ha sido la actuación de nuestros concejales y de nuestros alcaldes en los pueblos pequeñitos en las grandes ciudades».

Para concluir su primer discurso como alcalde de Llombai, el socialista ha citado al poeta valenciano Vicent Andrés Estellés: «Como decía Estellés, y a mi manera, "asumiré la voz de un pueblo, y será la voz de mi pueblo"».