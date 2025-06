Alzira rep una subvenció de 585.613 euros del Ministeri de Joventut i Infància

El Ministeri de Joventut i Infància ha concedit una subvenció directa a l'Ajuntament d'Alzira per a finançar prestacions bàsiques en l'àmbit de la infància, l'adolescència i la joventut com a mesura de resposta davant els danys causats per la dana. El pressupost de 585.613 € es dividix en dos línies d’actuació, una per a despeses corrents en béns i serveis, a la qual corresponen 365.613 € i per l’altra per a despeses d'inversió, amb 220.000 €.

Els set projectes inclosos en despeses corrents en béns i serveis són, primer, el Projecte 1. Riu d’emocions: projecte de resiliència i suport psicosocial per a la joventut i infància d'Alzira enfront de la vulnerabilitat climàtica (60.000 €). Inclou suport psicosocial i atenció psicològica individual i grupal, intervenció en centres educatius adaptada per nivells d’estudis i accions de sensibilització i prevenció comunitària davant de la vulnerabilitat climàtica.

Segon, el Projecte 2. Projectes de Benestar Emocional en el temps lliure vacacional amb especial èmfasi en xiquetes i xiquets, joves i adolescents en situació de vulnerabilitat i desemparament (186.500 €). Inclou activitats per a la reducció de l'estrés i l'ansietat, el foment de l'autoestima i l'autoconfiança, el foment de les habilitats socials i la connexió social, l’establiment de rutines i hàbits saludables, el desenrotllament de resiliència i habilitats d'afrontament, la prevenció de conductes de risc i el foment de la creativitat i l'expressió emocional.

En tercer lloc, el Projecte 3. Personal de suport (25.113 €). Per a poder dur a terme totes les activitats, licitacions, coordinació de projectes i coordinació dels departaments implicats. A més a més, el Projecte 4. Aprén a actuar davant les situacions d'emergència: coneixement, Prevenció i Acció (56.000 €). Este programa introdueix als xiquets i xiquetes en la prevenció i actuació davant catàstrofes naturals, com incendis, terratrémols o inundacions, de manera lúdica i interactiva. S'utilitzaran jocs, contes i simulacres adaptats a la seua edat per a ensenyar-los com actuar de manera segura en situacions d'emergència.

També es porta a terme el Projecte 5. Llavors per al futur (8.000 €). Busca dinamitzar a un grup de joves a través de la recuperació i manteniment d'horts urbans, fomentant la seua consciència ecològica i proporcionant-los un espai de participació, socialització i aprenentatge. A més, s'emmarca en la resposta als danys causats per la DANA, oferint un programa psicosocial i d'integració comunitària per a joves afectats per l'emergència.

També el Projecte 7. Habilitació d'un alberg provisional en el gimnàs del CEIP Vall de la Casella (18.000 €) i el Projecte 8. Adequació d'espais d'ús infantil i juvenil a la Casa de la Cultura (12.000 €): les parets que donen a l'exterior del Centre d'Informació Juvenil i de l'Escola Municipal d'Arts Plàstiques s'han vist greument deteriorades per les pluges, amb la consegüent humitat causada per les filtracions en les finestres de fusta. Sent necessari el seu sanejat i reparació, reforçar l'estanquitat i posterior rascat i pintura dels desperfectes tant en finestres com en parets.

Despeses d'inversió

D'altra banda, els projectes per a despeses d'inversió són tres. Primer, el Projecte 6. Recuperació del Parc d'Educació Viària, que s’ha vist greument deteriorat per les inundacions de la dana (55.000 €). Segon, el Projecte 7. Habilitació d'un alberg provisional en el gimnàs del CEIP Vall de la Casella (62.000 €): este espai serà habilitat únicament durant l'emergència i mentre siga necessari preveure l'evacuació de persones que residisquen en zones inundables. La seua funció és proporcionar un refugi temporal segur amb les condicions bàsiques necessàries per a l'atenció de menors, adolescents i les seues famílies en cas de necessitat.

I, per últim, el Projecte 9: Permeabilització i renaturalització de patis escolars (103.000 €): la permeabilització dels patis, reemplaçant el paviment de formigó amb vegetació disminuïx la temperatura ambient i reduïx el risc d'inundació dels edificis pròxims. La renaturalització és el procés de retornar a un entorn les característiques naturals que s'han perdut, amb l'objectiu de millorar la biodiversitat, el benestar humà i la sostenibilitat ambiental. En el cas dels patis escolars, este concepte es traduïx en la substitució de superfícies artificials per elements naturals com a vegetació, horts i espais de joc integrats amb la naturalesa.

La regidora de Joventut, Lara Ferrer, manifesta que “amb esta ajuda no sols podrem restaurar les zones danyades del Centre d'Informació Juvenil sinó que podrem donar suport, encara més, a la salut mental dels nostres joves des d'una perspectiva lúdica mitjançant activitats i oci alternatiu”.

Per la seua banda, la regidora d’Educació i Infància, Virtuts Piera, ha valorat els dos projectes de la seua àrea: “Amb la recuperació del parc d’educació viària i la renaturalització dels patis dels centres educatius públics donarem resposta a dos de les demandes que ens hi han transmet les comunitats educatives. Per una banda, la posada en marxa de nou del parc permetrà a l'alumnat d'Alzira i dels pobles del voltant formar-se en educació viària. Amb la renaturalització dels patis, es pretén, sempre amb les propostes del centre, fer espais més resilients i acords amb la nova situació climàtica”.