El artista de Rafelguaraf Manuel Rubio debuta en las Hogueras con el primer premio en la Sección Especial infantil

El artista Manuel Rubio, vecino de Rafelguaraf, puede afirmar con total certeza que ha debutado en las Hogueras de Alicante por la puerta grande. El monumento "Fuerza", realizado por el propio Rubio para la hoguera Florida Portazgo, se ha alzado con el primer premio en la Sección Especial infantil tras imponerse con un total de 84 puntos a Sagrada Familia (81) y Ángeles-Felipe Bergé, que cierran el podio.

Rubio reconoce que Florida Portazgo ya se había puesto en contacto con él hasta en tres ocasiones para que les realizara la hoguera. "No tengo mucho tiempo porque siempre estoy de un lado a otro. Ya me habían llamado en dos ocasiones y este año me dijeron que ya era el momento", recuerda. Inmediatamente el artista foguerer, que tiene su taller en Senyera, se puso manos a la obra. "Yo estaba en Dubai porque hago decoraciones para otros países, pero les dije que sí", reconoce todavía emocionado al saber que ha conseguido plantar el mejor monumento infantil en Alicante.

Rubio ya ha plantado en varias ocasiones en la Plaza del Pilar, de la Sección Especial de València, y en Primera con Cuba-Literato Azorín, pero era la primera vez que lo hacía en Alicante. El propio artista se encontraba junto a los representantes de Florida Portazgo cuando les dieron la noticia. "Me iba a ir en una hora. No me esperaba el premio", indica. Sin embargo, en sus palabras, lo más gratificante de este oficio es "ver a los niños saltar y llorar de alegría".

Este vecino de Rafelguaraf seguirá plantando en esta hoguera el próximo año. De hecho, todavía no han finalizado las fiestas de 2025, pero él ya está inmerso en los monumentos de 2026. "Han sido días muy cansados, pero también muy bonitos. Seguiré plantando el año que viene. De hecho, ya estoy organizándome y preparando el boceto de la próxima hoguera", señala desde su taller.

Hoguera infantil ganadora. / Levante-EMV

Distintas fuerzas

"Fuerza" apuesta por una estructura circular, al estilo del ying y el yan, formada por el cuerpo de dos dragones, sobre el que se sitúan diferentes figuras humanas. "He querido resaltar todas las fuerzas a través de distintas escenas. Desde la fuerza mental pasando por la familiar, la voluntad, la amistad o la superación", explica el artista, que trabaja para cosechar nuevos premios.