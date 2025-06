El Castellonense ve frustrado su sueño de ascenso a 2.ª RFEF

Difícilmente un proyecto llega a buen puerto a la primera y la UD Castellonense tendrá que esperar otra oportunidad para ascender a 2ª RFEF. El conjunto ribereño cayó eliminado de la manera más cruel, en la tanda de penaltis de la final estatal por el ascenso. El Burgos Promesas empató la eliminatoria con el gol de Ethan en el minuto 48 de la primera parte y el marcador se mantuvo hasta el minuto 90 y después durante la prórroga. En la tanda de penaltis, ambos equipos estuvieron acertados. Badal, Rulo, Pablo Madrid, Ferran y Marcos Castells acertaron. En el sexto, Josué vio cómo Monedero acertó a detener su buen lanzamiento y el propio cancerbero marcó el gol del ascenso del filial burgalés.

“Todo lo logrado es más de lo que teníamos planificado”, comentó Iñaki Rodríguez. Hace nueve años subieron a Preferente y costó siete años alcanzar la categoría nacional, incluso después de dos años que ganó la liga. El equipo albinegro se clasificó para el play-off, ha sido líder algunas jornadas y tuvo en el último partido la posibilidad de haber sido campeón y ascendido si hubiera ganado, ya que la Nucia perdió el suyo. Curiosamente la final ha ido al revés de la temporada en que en l’Almenà ha perdido siete de los ocho partidos de liga regular y ganó 1-0 al equipo castellano. Como visitante ha sido el mejor junto a la Nucia pero sucumbió en El Plantío donde no encontró su momento de entrar en el partido. Los locales llevaron la iniciativa del juego en todo momento “y tuvimos que jugar en un bloque medio-bajo”, añadió el técnico. Ethan obligó a la primera parada de Coronado en el minuto 23 y en el 44 salvó otro cabezazo del delantero burgalés. Sin embargo, pese a ser de los más bajitos, cabeceó una falta lateral lejos del alcance de Coronado.

La segunda parte estuvo más igualada pero también los burgaleses por medio de George buscaron batir a Coronado en el 63 o Irian lo intentó en el 80. La prórroga fue un manojo de nervios que desembocó en la tanda de penas máximas. Pese a caer eliminado, el equipo fue recibido el domingo como auténticos campeones con visita al Ayuntamiento y salida al balcón desde donde se dirigieron a los 300 aficionados presentes.

Al no ascender, la Ribera volverá a tener un derbi en Tercera Federación, hecho que no sucedía desde 2015, en la última temporada del CF Cullera en categoría nacional. El Alzira y Castellonense se enfrentarán al Roda, La Nucia, Utiel, Villarreal C, Atzeneta, Vall d’Uixó, Soneja, At. Saguntino, Ontinyent, At. Levante, Jove Español, Crevillent, Torrellano y los recién ascendidos Buñol, Hércules B y Recambios Colón. El fin de semana del 13-14 de septiembre empezará la liga.