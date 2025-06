Vandalizan la casa del concejal no adscrito de Sueca

Esta mañana, el concejal no adscrito del Ayuntamiento de Sueca, Pío Lledó, ha encontrado en la fachada de su casa una pintada que él mismo interpreta como una «agresión intimidatoria».

«No sé quién lo ha hecho ni con qué intención, pero cuando se ataca el domicilio de una persona por motivos que parecen más que vandálicos, se cruza una línea muy peligrosa» denuncia Lledó en un mensaje publicado en sus redes sociales.

El edil ha subrayado que, si bien en democracia caben «discrepancias, ideas diferentes y debates intensos», «eso no justifica en ningún caso la intimidación»: «Estas cosas no se han de normalizar. No todo vale. Si alguien pensaba que con esto me harían callar o dar un paso atrás, se ha equivocado de persona. Continuaré trabajando con la misma firmeza y responsabilidad» ha indicado Lledó.

Trayectoria política

Pío Lledó fue elegido concejal en Sueca en las elecciones municipales de 2023 como miembro del Partido Popular (PP). Sin embargo, su postura independiente lo condujo a la ruptura con su partido y a su expulsión hace casi un año.

En julio de 2024, se negó a firmar una moción de censura dirigida a derribar al alcalde socialista Dimas Vázquez, consensuada por el PP, el PSPV y Compromís. Argumentaba que no representaba los intereses de Sueca.

Tras ese rechazo, Lledó y la concejala Isabel Benet impulsaron la destitución de la portavoz del grupo popular municipal, Carolina Torres. Decidieron entrar en el gobierno local y asumir las delegaciones de Fiestas, Fallas, Semana Santa, Bienestar Animal, Agricultura y Sanidad junto al PSPV. En octubre de 2024, el PP hizo efectiva su expulsión por disciplina interna, junto a Benet y Torres tras su alineamiento con el ejecutivo socialista para formar parte del gobierno municipal.

En enero de 2025, el sector crítico del PP en Sueca, respaldado por afiliados y simpatizantes, expresó su apoyo a Lledó e impulsó la idea de crear una plataforma independiente como alternativa, disconforme con la dirección provincial.