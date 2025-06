Políticos de la Ribera condenan las pintadas en casa del regidor de Sueca

La casa del concejal no adscrito del Ayuntamiento de Sueca, Pío Lledó, ha amanecido esta mañana con una pintada en la fachada de una manzana negra y mordida, con lo que parecen ser cuernos y cola de diablo. Lledó ha interpretado este acto como una «intimidación» que se debe a «motivos que parecen ir más allá del simple vandalismo» y lo ha denunciado en redes sociales. Varios políticos de la Ribera Baixa ya han condenado los hechos.

«Esto no es un grafiti, es intimidación pura y dura. Están un poco nerviosos, parece. Cuando no tienen razones, la mala gente recurre a tácticas de cobardes. ¡Patético!», ha exclamado su compañera de la nueva formación Gent x Sueca, Isabel Benet Furió. «Comparto tu malestar, el vandalismo no es lo correcto y menos aún si se trata de temas políticos y en la casa de un cargo electo. Los ideales nunca deberían llevar a las personas a hacer este tipo de cosas», ha apostillado el concejal también de Sueca, Vladimir Micó.

El exalcalde de Sueca y concejal socialista Dimas Vázquez también ha condenado el acto vandálico: «La razón solo tiene un camino, y puede que alguien no quiera escucharla. Ánimo y a seguir adelante», ha comentado Vázquez, entre otros comentarios de otras personalidades políticas de la comarca. Por su parte, Levante-EMV ha intentado contactar con el alcalde de la localidad, Julián Sáez, pero no ha obtenido respuesta.

Reacciones de pueblos vecinos

Las reacciones han llegado no solo de diversos partidos, sino también de otros pueblos de la Ribera. La exalcaldesa socialista de Fortaleny, Juani Clos, ha expresado su apoyo a Lledó y ha recordado episodios similares que vivió ella misma: «Amigo, sé lo que pasa por tu cabeza porque yo también lo sufrí en mi casa y en mi coche. A esos que atacan de esa manera tan cobarde hay que desearles suerte, más pronto que tarde la van a necesitar...», ha expresado Clos.

«No me harán callar. Esta mañana me he encontrado con esta pintada en la fachada de mi casa. No sé quién lo ha hecho ni con qué intención, pero cuando se ataca el domicilio de una persona por motivos que parecen ir más allá del simple vandalismo, se cruza una línea muy peligrosa. Podemos tener discrepancias, ideas diferentes y debates intensos —así debe ser en una sociedad democrática—, pero eso no justifica en ningún caso la intimidación. Estas cosas no deben normalizarse. No todo vale. Si alguien pensaba que con esto me harían callar o dar un paso atrás, se ha equivocado de persona. Seguiré trabajando con la misma firmeza y responsabilidad», rezaba el comunicado de Lledó en redes sociales.