«No queremos ser de los pocos pueblos con el topónimo aún en castellano»

Las elecciones municipales de 2023 comportaron un pacto de gobierno con una alcaldía compartida. ¿Cómo valora los dos primeros años de mandato de la socialista Horte Gómez?

Veníamos de gobernar en la anterior legislatura. Ahora hemos estado en el equipo de gobierno, pero las responsabilidades no son las mismas. Sin entrar en muchos detalles, hacemos una valoración positiva de estos dos años. Esperamos que los dos que vengan sean igual.

¿Ha sido buena la coordinación entre Compromís y PSPV?

Ha estado bien y ha sido buena. Veníamos de una postura enroscada por parte de los dos. Creo que han sido dos años muy buenos. La relación ha sido cordial.

Han tardado mucho en dar una fecha para el cambio de alcaldía. ¿Había algún problema?

Ha habido conversaciones, pero no ha habido un problema como tal. Íbamos alargando la fecha, los trabajos de alcaldía y, a veces, hay un retraso. Pero no ha peligrado el cambio.

¿Cuáles son los cambios que va a llevar a cabo durante estos dos años?

Nosotros estuvimos al frente del ayuntamiento durante ocho años, por lo que el trabajo lo tenemos claro. Queremos centrarnos en las cosas cotidianas, que al final es lo que quiere la gente. Si la gente te dice que falta arreglar una calle porque tienen agujeros o que los caminos del término municipal necesitan reparaciones, nos centramos en eso. Vamos a olvidarnos de edificios o de cosas que ya se hicieron en su día y que siguen haciéndose.

En el pleno dijo que había aprendido de los errores de estos ocho años como alcalde. ¿Cuáles son?

Yo creo que hemos tenido errores que vienen dadas por el desgaste que crea estar ocho años al frente del ayuntamiento. Sin querer, con discusiones que no van a ningún lugar. Un error fundamental fue el cambio de dirección de una calle. Eso nos pasó factura. Al final revertimos el cambio de dirección porque así lo había demostrado la ciudadanía. Se recogieron 1.200 firmas y eso fue un error bastante grave. En la medida de lo posible intentaremos no cambiar ninguna dirección.

Sus prioridades como alcalde se van a basar en los aspectos más cotidianos.

Sí, las cosas del día a día, escuchar a la gente e intentar solucionar sus problemas, aunque no sea fácil. Eso es lo que vamos a hacer en estos dos años porque dos años pasan en un momento.

En las elecciones de 2023 perdieron tres concejales. ¿Esperaban este resultado?

No, la verdad. Tampoco esperábamos mucho más, pero tanto no. Pensábamos que íbamos a perder dos, pero siempre tiene razón la ciudadanía.

Compromís promovió el cambio de topónimo. ¿Qué esperan de los recursos pendientes?

Ganar. Creemos que la sentencia no tiene una base legal, aunque no soy jurista. Esuchando a los que nos llevaban el pleito, creo que el motivo de la confusión no es un tema legal. Las cuestiones las dictamina la norma, que es un informe histórico que valida el nombre, un acuerdo plenario, el ministerio nos dijo que no había ningún pueblo que se llamara Castelló. Por lo tanto, yo sobreentiendo que dice que no hay confusión si cada uno utiliza su nombre. Es muy bonito ser Castelló de la Plana, pero que en todos los sitios ponga Castelló. Lo tendrán que cambiar. Nosotros nos esperamos a que ellos decidieran el cambio del topónimo. Ellos decidieron Castelló de la Plana, por lo que nos parece que es complicado que el que no utiliza su topónimo correctamente diga que nuestro topónimo crea confusiones. Esperamos que el Constitucional nos diga que sí, pero si se opone...

¿Van a seguir luchando?

Sí. No puede ser que seamos de los pocos pueblos en el País Valencià que siga llamándose en castellano como Villanueva de Castellón. No puede ser.

El debate sobre el topónimo sigue en la calle.

El debate no ha dejado de estar. Ahora hay debate, pero hace 15 años no hubo debate. Fue una guerra.

Tras estos dos años cumplirá diez años como alcalde. ¿Tiene pensado volver a presentarse?

No porque, entre otras cosas, ya tengo una edad y creo que los jóvenes deben dar un paso adelante. Ellos son el futuro. Yo acataré lo que diga el colectivo, pero mi decisión sería no ir ni en lista. Me gustaría estar detrás, asesorando o lo que me pidan. Si me dicen que tengo que estar en la lista como número 4, 5 o 10... Menos de cabeza de lista, lo que me digan. Pero hay relevo, tenemos suerte de tener relevo.