Empresarios de Algemesí: «Ha sido desesperante estar ocho meses con más gastos que ingresos»

Las máquinas vuelven a sonar, los camiones reparten los productos por distintos puntos de España y los trabajadores han regresado a sus puestos progresivamente ocho meses después de las trágicas inundaciones del pasado 29 de octubre. Tras un esfuerzo titánico, la práctica totalidad de las empresas del polígono de Cotes de Algemesí han podido recuperar la normalidad y atender a sus clientes. Ha sido a partir de junio cuando los afectados han empezado a recibir más ingresos que gastos. "Ha sido desesperante porque hemos estado hasta junio con más gastos que ingresos", señala el presidente del área empresarial, Miguel Ángel Calpe.

Han sido meses de mucho trabajo, en los que los trabajadores y propietarios del área industrial han tenido que retirar el lodo y el agua tras el desbordamiento del río Magro, reponer la maquinaria y rehabilitar las empresas. La mayoría de estos trabajos se han acometido gracias a los ahorros de los propios empresarios, ya que las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros no han llegado tan rápido como hubiesen deseado. "El 75 % del polígono resultó afectado por la dana, pero hemos podido reabrir todos", se congratula Calpe.

Calpe es consciente de que no ha sido una tarea sencilla, ya que, como él mismo explica, "hemos tenido que convivir durante varios meses con el trabajo y la reparación de los daños". Los afectados estuvieron cerca de un mes y medio retirando el barro y el agua, limpiando la maquinaria que se podía recuperar y eliminando los objetos que se habían visto gravemente afectados y, por lo tanto, no podían ser reparados. "Estuvimos un mes y medio limpiando. Cuando pudimos empezar a trabajar, no disponíamos de maquinaria, por lo que era complicado", lamenta. Reponer las máquinas fue una de las tareas más difíciles y costosas a nivel económico. Calpe, que posee una empresa de electrónica desde hace casi tres décadas, cifra las pérdidas en ocho millones de euros, de los cuales más de tres pertenecen a la reposición y recuperación de la maquinaria.

"A partir de febrero -en sus palabras- hemos podido recuperar la normalidad. Nosotros en tres meses íbamos a facturar más de tres millones y sólo tuvimos 45.000", lamenta.

La lentitud por parte del Consorcio de Compensación de Seguros ha sido otro de los impedimentos a los que se ha enfrentado el sector empresarial en la comarca. En la Ribera 2.743 almacenes y comercios se vieron afectados por la dana, de los cuales el 48 % se concentra en Algemesí, epicentro de la catástrofe en la comarca. "Estamos desesperados con el seguro porque la mayoría hemos tenido que hacer frente con nuestros ahorros. En mi caso, me dieron 2,5 millones de euros de adelanto, cuando los daños son superiores a los ocho millones", indica el afectado, quien añade que "estos adelantos no cubren todos los daños en nuestras empresas".

Pérdidas

Los empresarios afectados se han enfrentado a pérdidas millonarias durante los primeros meses tras la riada. Para poder recuperar gran parte de los perjuicios han contratado, como explica Calpe, "a empresas intermediarias para no perder a los clientes". A partir de enero, el sector pudo recuperar el 60 % de la actividad, aunque gran parte de los trabajadores estuvieron en ERTE y se han ido incorporando poco a poco. "Fue fundamental aplicar el ERTE de la dana para resurgir", insiste.

Denuncia que "la situación ha desestabilizado la economía de las empresas porque es difícil asumir esos gastos". A pesar de todo lo vivido, el sector empresarial se muestra optimista. "Parece que hay demanda y el año irá bien", concluye.