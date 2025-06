El festival Spanish Brass Alzira atorgarà un reconeixement al músic Arnau Bataller

Hui s’ha presentat en roda de premsa la 24a edició del Festival Spanish Brass Alzira, que se celebrarà de l'1 al 5 de juliol majoritàriament al Claustre de la Casa de la Cultura. L’alcalde de la ciutat, Alfons Domínguez, junt al regidor de Cultura, Israel Pérez, han acompanyat el component d’Spanish Brass, Inda Bonet i la presidenta de la Societat Musical d’Alzira Loreto Petit, en la presentació d’este esperat festival.

La ciutat d'Alzira es tornarà a convertir en la capital mundial dels metalls, on participaran prop de 80 alumnes de tota la geografia espanyola i impartiran classes més de 20 professors vinguts de tot el món, repartits entre les quatre especialitats dels i tuba). Cinc dies dedicats als instruments de metall, coorganitzats per Spanish Brass i la Societat Musical d'Alzira, amb el patrocini de l’Ajuntament d'Alzira.

Tant l’alcalde om el regidor han mostrat el seu suport a este esdeveniment i l’agraïment, tant a la formació Spanish Brass pel seu compromís amb el projecte com a la Societat Musical. L’Sbalz és ja una cita imprescindible al calendari cultural de la ciutat, imprescindible per als manats de la música. Un esdeveniment que ens fa brillar en l’escena musical internacional.

Programació:

Dimarts 1 de juliol a les 22:15 h, Casa de la Cultura : Spanish Brass - Top Secret. Un concert que promet sorprendre amb un repertori innovador i fresc, el seu darrer projecte discogràfic Top Secret, dedicat a les bandes sonores dels clàssics de les pel·lícules d'espionatge.

: Un concert que promet sorprendre amb un repertori innovador i fresc, el seu darrer projecte discogràfic Top Secret, dedicat a les bandes sonores dels clàssics de les pel·lícules d'espionatge. Dimecres 2 de juliol a les 19:15 h, Casa de la Cultura : Café Kutz. Amb Daniel Amatriain i Íñigo Remírez de Ganuza (Fliscorn).

: Amb Daniel Amatriain i Íñigo Remírez de Ganuza (Fliscorn). Dimecres 2 de juliol a les 22:15 h, Casa de la Cultura: Concert de professors. Un clàssic del festival on a més es realitzarà la final de la XII Edició del Concurs Internacional de Composició “Festival SBALZ” i on s'estrenarà l'obra del compositor resident d’esta edició Ernesto Aurignac, compositor malagueny i que ha escrit l'obra “Al Yazirat Suquar”, inspirada en els orígens de la ciutat d'Alzira.

Un clàssic del festival on a més es realitzarà la final de la XII Edició del Concurs Internacional de Composició “Festival SBALZ” i on s'estrenarà l'obra del compositor resident d’esta edició Ernesto Aurignac, compositor malagueny i que ha escrit l'obra “Al Yazirat Suquar”, inspirada en els orígens de la ciutat d'Alzira. Dijous 3 de juliol a les 22:15 h, Casa de la Cultura : Magnífica - 40 anys!

: Celebrant quatre dècades de música, aquest concert serà un homenatge a la trajectòria de la formació.

Divendres 4 de juliol a les 19:15 h a la Casa de la Cultura : Concert Emergents

: Amb la participació de Sergio Fernández (Trompeta), guanyador del concurs nacional de trompeta de Benimodo i Kimberly Russ (piano) un concert que ens permet compartir sinèrgies d’altres festivals.

Divendres 4 de juliol a les 22.15 h a la Casa de la Cultura : Håkan Hardenberg & Mats Bergström

: Tancaran el festival amb una actuació que promet emocionar i fer vibrar al públic.

Dissabte 5 de juliol a les 22.15 h al Gran Teatre d’Alzira: Banda de la Societat Musical d’Alzira

Com és habitual el concert de la Banda Societat Musical d’Alzira, en què participaran diversos professors del festival i on es realitzarà el lliurament de la Personalitat del Festival, que enguany ha recaigut en el premiat compositor alzireny Arnau Bataller, music de gran repercussió que destaca per les seues bandes sonores diverses i flexibles.