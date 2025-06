UCIN notifica la expulsión de Mar Chordá sin agotar el plazo de defensa

La dirección nacional de UCIN comunicó el lunes 23 de junio al Ayuntamiento de Alzira la expulsión de la concejal Mar Chordá con la perspectiva de que en el pleno de este jueves ya ejerciera desde el grupo de no adscritos, aunque ha congelado esta resolución tras asumir que el plazo para la presentación de alegaciones por parte de la implicada no finaliza hasta este jueves 26 de junio, por lo que se dispone a estudiar el alegato presentado por Chordá. Este paréntesis en la resolución del expediente ha provocado que la junta de portavoces convocada este miércoles para informar de los efectos del cambio de grupo de la edil se limitara a reorganizar las comisiones informativas, que ampliarán el número de miembros de 13 a 15 para dar entrada a la edil y mantener la representación proporcional de los diferentes grupos. Desde el sector crítico de UCIN no dudan en señalar que esta situación evidencia, como mínimo, "poca seriedad".

Chordá había emitido previamente un comunicado en el que califica el expediente disciplinario de “puro teatro” y “burla” ya que, en base al plazo de alegaciones, exponía que la resolución que decreta su expulsión llevaba fecha del 22 de junio, “cuatro días antes de que terminara el plazo que ellos mismos pusieron y que contemplan los estatutos”, por lo que se había resuelto el expediente sin darle la oportunidad de defenderse. Asegura que presentó sus alegaciones el día 23: “Huele a decisión tomada desde el minuto uno. (…) He desmontado cada punto con argumentos claros. Siempre he defendido la transparencia y la democracia en UCIN y si he hablado en público ha sido para proteger mis derechos y denunciar cosas graves como un supuesto acoso que está en mano de la justicia”.

Chordá reitera que no devolverá el acta al partido, como pidió públicamente la dirección nacional, y reclama que se archive el expediente disciplinario, se levante la suspensión de militancia “y que UCIN empiece a practicar la democracia que tanto predica”.

El presidente nacional de UCIN, Ángel Montealegre, y la presidenta de la gestora local y coordinadora de la formación independiente en la Comunitat Valenciana, Gemma García, comparecieron a principios de mes para arropar al portavoz municipal en el Ayuntamiento de Alzira, Enrique Montalvá, y reclamar el acta a la concejal que denunció a Montalvá por un presunto caso de acoso, al tiempo que anunciaban la apertura de un expediente disciplinario para decretar su expulsión. Alegaban entre otras cuestiones una deslealtad y falta de respeto tanto hacia Montalvá como hacia la institución y la difusión en redes sociales de “falsedades” cuando era conocedora de que su primera denuncia había sido archivada provisionalmente pocos días después de presentarla en diciembre. Esta resolución fue recurrida por la propia Chordá, que ha anunciado una ampliación de denuncia, y por el fiscal.