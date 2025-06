Algemesi aboga por ampliar otros 15 metros el cauce del Magro para evitar inundaciones

El Ayuntamiento de Algemesí aboga por "ponerle barreras al Magro" para evitar que el río vuelva a ocasionar daños similares a los de la trágica dana del pasado 29 de octubre en el municipio.

El consistorio ha planteado a la Confederación Hidrográfica del Júcar ampliar el cauce entre diez y quince metros a su paso por la ciudad para evitar que el río inunde las zonas más cercanas como el área industrial o el barrio del Raval, el más golpeado por la riada. El ayuntamiento propone, según explica el alcalde José Javier Sanchis, expropiar los campos de naranjos del margen derecho para "evitar que el agua llegue al pueblo".

"Ganaríamos terreno, por lo que la capacidad de absorción sería mayor y, así, evitaríamos que se desbordara y provocara inundaciones no sólo en episodios extremos sino también durante los episodios de fuertes lluvias", indica Sanchis.

La ampliación afectaría a todo el tramo del río que trascurre por el término municipal de Algemesí y se ha valorado a partir del caudal medio. La CHJ cifró el valor máximo registrado en el Huerto de Mulet -sensor situado en esta localidad- en 1.523 m3/s sobre las 3:35 h de la madrugada.

La propuesta se suma a las ya planteadas anteriormente por el consistorio, entre las que destacan, como ya informó este diario, la elevación del puente que conecta la localidad con Guadassuar. "Hemos visto que ha sido un tapón y una barrera de contención del agua, que ha provocado muchos problemas en el Raval", insiste Sanchis.

Algemesí también fía su protección con la construcción de una mota de más de dos metros de altura, que supondría una inversión de más de nueve millones de euros. El consistorio ha mantenido una serie de reuniones con la CHJ y reitera, en sus palabras, que "vamos a seguir insistiendo para llevar a cabo una reconstrucción con perspectiva de resiliencia". "Queremos quitarle cualquier barrera al agua para que en caso de que se produzca una avenida no tenga ningún obstáculo", añade el primer edil.

La CHJ, por su parte, ya anunció que iba a adecuar el cauce en Algemesí para facilitar la salida de flujos al norte de la localidad hacia la Albufera.

Limpieza integral del río

Sanchis, por otra parte, reclama que se refuerce la limpieza integral del río a través de un programa anual. "El río es una infraestructura para canalizar el agua y, por lo tanto, se debe mantener", señala.

El consistorio proyecta el proceso de reconstrucción con una perspectiva de resiliencia para proteger a la ciudadanía ante episodios similares. El barrio del Raval fue una de las zonas más golpeadas por su cercanía al río, lo que ha provocado que una decena de viviendas deban ser derribadas por los daños estructurales.

Los residentes han sido realojados, por lo que no se volverá a construir en la avenida que se encuentra más cerca del río. "Cuando se eliminen las casas, no proyectaremos nada porque es una zona no urbanizable. Se ampliará la calle, pero no se hará nada". Por su parte, las infraestructuras de esta zona se plantean en altura. "No podemos ganar terreno porque el barrio es el que es, pero podemos ponerle barreras al agua y proyectar con una perspectiva antiinundaciones".