L’startup que busca revolucionar el consum domèstic d'aigua participa en la trobada d'innovació

Gijón acollia dimecres 25 de juny la VIII edició d’ Innpulso Emprén, la trobada anual de la Xarxa Innpulso que reunix alcaldes, alcaldesses i representants institucionals junt a startups i pimes innovadores de tot el país. Este fòrum s'ha consolidat com un referent en l'impuls de l'emprenedoria i la innovació a nivell municipal.

En esta ocasió, la ciutat d'Alzira ha estat representada per Aqusolve, una jove startup formada per dos emprenedors locals, Alejandro i Salva Gregori que busquen revolucionar el consum domèstic d'aigua potable. La seua proposta consistix a reduir l'ús d'aigua embotellada i eliminar la generació de residus plàstics, responent de manera eficaç i sostenible a les necessitats de l'usuari.

La delegació d'Alzira en la trobada celebrada a Gijón. / Levante-EMV

La solució es materialitza a través del pitxer Awake, un sistema respectuós amb el medi ambient, econòmic i lliure de tòxics que transforma l'aigua potable de la llar en aigua alcalina i mineralitzada, retornant-li la seua puresa i sabor original.

Durant la jornada, les persones responsables d’Aquasolve han estat acompanyades per Carmen Herrero, cap del Servici de Desenrotllament Econòmic, Treball i Comerç de l'Ajuntament d'Alzira, qui ha destacat el valor d'esta mena d'esdeveniments com “un aparador immillorable per a donar visibilitat al talent innovador local i establir sinergies amb altres municipis i actors clau de l'ecosistema emprenedor”.

Innpulso Emprén té com a objectiu fomentar la innovació des de l'àmbit local i potenciar l'intercanvi d'experiències entre ciutats, empreses i administracions. En esta edició, s'han prioritzat projectes que aborden reptes reals com la despoblació, l'economia circular, la salut, la mobilitat, la digitalització, la transició energètica, l'ocupació o la inclusió social. Tots els projectes participants han sigut seleccionats prèviament pel seu alt component innovador i el seu potencial de creixement.

La cita, amb el suport del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, ha comptat amb la participació de 42 ciutats, consolidant una xarxa de col·laboració entre municipis compromesos amb la innovació com a motor de desenrotllament sostenible.