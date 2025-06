Rabia e impotencia en Algemesí tras el crimen machista de Alejandra y su hijo Samuel

Algemesí ha expresado este jueves en silencio su repulsa por el crimen machista que el miércoles acabó con la vida de Alejandra Villegas y Samuel, su hijo de dos años, en una concentración celebrada a las puertas del ayuntamiento en la que ha participado la madre y abuela de las víctimas, que logró escapar de la vivienda en la que se cometió el crimen y dar la voz de alarma. Tras un respetuoso minuto de silencio, el alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, ha expresado la “rabia e impotencia” de todo un pueblo por este doble asesinato. Sanchis ha calificado de “malnacido” al autor del que ha definido como el “asesinato más cruel” al acabar con la vida de su pareja sentimental y su propio hijo “con tus propias manos”. “Se nos pone la piel de gallina”, ha manifestado.

Sanchis ha encabezado esta concentración junto a la familia y representantes de los distintos escalones de la Administración, como el subdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, José Rodríguez; la secretaria autonómica de Igualdad y Diversidad, Asunción Quinzá; el comisionado de la Generalitat la lucha contra la violencia sobre la mujer, Felipe del Baño; el presidente de la diputación de València, Vicent Mompó, o la vicepresidenta primera y diputada de Igualdad, Natàlia Enguix. La familia ha evitado realizar cualquier declaración.

“Algemesí vuelve a ser noticia por una tragedia, en su exponente más cruel. Seguimos consternados por este trágico suceso. Desgraciadamente no podemos devolver a la familia a sus seres queridos, pero podemos manifestarle nuestro cariño y nuestras condolencias más sinceras y poner a disposición de la familia todo los recursos que tenemos las Administraciones para intentar ayudarles lo máximo posible”, ha señalado José Javier Sanchis, que ha confirmado que los Servicios Sociales municipales no tenían constancia de ninguna denuncia de la víctima y ha anunciado que, a través de este departamento municipal, se va a configurar un equipo de trabajo centrado “exclusivamente” en este caso para atender a la familia y que coordinará todos los recursos disponibles de las diferentes Administraciones. “Vamos a realizar no un acompañamiento puntual, sino de forma prolongada en el tiempo y se va a hacer un seguimiento del hermano, la cuñada, los sobrinos… para intentar hacer más ligera la trágica situación por la que están pasando”.

“Nuestro trabajo es que la familia se sienta arropada, tenga todo el cariño de los vecinos y de las instituciones”, ha incidido, mientras destacaba la predisposición de todas las Administraciones para atender a las víctimas

El presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó, por su parte, también ha expresado la “consternación, incredulidad y rabia” provocada por estas acciones de violencia y ha abogado por la unidad y la adopción de acciones “decididas y valientes” para erradicar esta lacra. “No hay que dar ni un paso atrás, hemos de luchar contra todo los tipos de violencia, pero especialmente contra la que afecta a los más débiles. Si queremos ser una sociedad moderna no podemos continuar permitiendo este tipo de acciones”, ha señalado, mientras comentaba que mientras haya una víctima “hay que hacer autocrítica”.