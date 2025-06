Alzira critica el retraso en el tratamiento aéreo contra la mosca negra

Una avería del helicóptero ha retrasado el tratamiento aéreo contra la mosca negra que cada año gestiona el Consorcio de la Ribera a lo largo del cauce del Xúquer y el concejal de Agricultura y Servicios para la Ciudad en el Ayuntamiento de Alzira, Enrique Montalvá, ha explotado. “Nos preocupa que el tratamiento aéreo se retrase porque yo, en lugar de una aplicación del helicóptero, querría dos y entre unas cosas y otras la gente se queja. Si hacemos un esfuerzo grande para participar con una aportación de 40.000 euros para que no se note, no me parece bien”, ha señalado Montalvá, quien considera que con ese dinero Alzira podría “defenderse” mejor en solitario de las plagas de mosca negra y mosquito tigre.

“Hace tiempo que estoy pensando que a Alzira no le conviene el tratamiento mancomunado y mi idea es estudiar cuándo acaba el contrato para salirnos. Aunque después recurramos a la misma empresa, en la que confiamos, pero organizarlo de otra forma”, incide el teniente de alcalde, mientras señala que el tratamiento aéreo que se viene realizando todos los años, previa autorización de la Conselleria de Sanidad, no llega al río Verde, “que se convierte en un foco de mosquitos”. “Si queremos controlar las plagas tenemos que hacerlo bien”, incide.

El Consorcio de la Ribera, entidad que agrupa a las dos grandes mancomunidades para abordar asuntos que abarcan a todo el territorio, tanto la Ribera Alta como la Baixa, gestiona desde hace algunos años la lucha contra las plagas de mosquito tigre y mosca negra. La primera con aplicaciones urbanas de forma sistemática y otras de choque cuando la situación lo requiere, normalmente cuando suben las temperaturas, mientras que todos los años realiza una aplicación aérea contra la mosca negra a lo largo del cauce del Xúquer, con una docena de puntos identificados a los que resulta complicado acceder por tierra, entre Sumacàrcer y Sueca. Los técnicos han destacado siempre la efectividad de esta aplicación de choque, que en la presente campaña se había previsto para esta semana, aunque se ha pospuesto.

“Los problemas siguen sin solucionarse y no es lo mismo tener que actuar contra las larvas que contra los insectos adultos, que es más complicado. Entiendo que Alzira puede defenderse mejor sola que con el contrato conjunto”, incide el edil, mientras señala que el trabajo de la conselleria “se queda muy corto”.