Alzira posa en marxa la campanya de prevenció d’incendis forestals

Un any més, l’Ajuntament d’Alzira posa en marxa la campanya de prevenció d’incendis per a 2025. El tret d’eixida ha estat la xarrada formativa que ha tingut lloc este divendres al MUMA dirigida al voluntariat ambiental amb l’objectiu de detectar, conscienciar i previndre els incendis forestals.

Amb l’arribada de les calors extremes, la Generalitat posa en marxa esta formació en matèria de prevenció d’incendis, dirigida als voluntaris tant d’Alzira, amb implicació del VACIF i Interpreta Natura, com de Corbera o Canals.

Amb l’entrada de l’estiu arriba l’època de major risc d’incendis forestals, recordem que cal habilitar ferramentes i maximitzar els esforços per a potenciar la vigilància de les nostres muntanyes. El voluntariat ambiental és un col·lectiu social fonamental que complementa i ajuda les tasques de prevenció i vigilància que s’exerceixen des de les administracions públiques.

Enguany el format varia respecte al d’anys anteriors i el voluntariat municipal s’articula des de VACIF. Per la seua banda Interpreta Natura també portarà a terme tasques de voluntariat al terme municipal.

Recordem també que a partir de l’1 de juliol estan prohibides les cremes a menys de 500 m de sol forestal i cal extremar les precaucions i alertar al 112 si es veu fum a la muntanya

La Generalitat Valenciana a través de la Direcció General de Prevenció d’Incendis, està treballant de ple en les tasques de consolidació de l’àrea de tallafocs de la Casella. Al llarg de la setmana que ve es retiraran totes les restes vegetal que s’han produït durant estos treballs i es procedirà al triturat per tal d’eliminar el risc que podrien suposar.

Recordem que l’execució de les franges perimetrals exigida per llei és essencial en la prevenció, com ja s’ha explicat a les diverses urbanitzacions alzirenyes. “Des de l’Ajuntament, a petició del veïns i veïnes, s’ha encetat l’execució subsidiària de les primeres faixes, encara que és una obligació dels mateixos per a autoprotegir-se. La seua posada en marxa per part del consistori es complica, ja que no tenim facilitat d’intervindre en espais privats i això ralentitza les coses. Tornem a incidir en la importància de la prevenció i la consciència del risc al que estem sotmesos en l’actual escenari de canvi climàtic”, ha explicat l’alcalde.

Previsió de l'oratge

Recordem que per a este cap de setmana l’Aemet ha emés un avís d’onada de calor. Fins diumenge 29: Esperem jornades molt solejades i tindrem una pujada notable de les temperatures, arribant a valors que rondaran els 37°/39°C als punts més càlids habituals, i nits tropicals (mínimes per damunt dels 20°C) a quasi tot el territori.

Pròxima setmana: Seguirem amb este ambient més que calorós. Les màximes superaran els 37°C a les comarques centrals almenys fins dijous 3, i les mínimes continuaran deixant-nos 'nits tropicals'.

D'altra banda, entre dilluns 30 i dimarts 1 no descartem alguna tronada seca a les zones més interiors de la Comunitat, però en general l'oratge serà prou tranquil en general durant bona part dels dies.