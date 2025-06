La alzireña Mía López, bicampeona de España de rugby

Después de lograr el título de campeona de España sub-16 de rugby a 15 con la Selección Valenciana, la alzireña Mía López ha hecho doblete y se ha proclamado campeona de España de rugby Seven. Así, el rugby femenino valenciano sigue confirmando su progresión exponencial a nivel estatal. De no estar ni cerca del podio, el año pasado el combinado autonómico fue subcampeón de Seven que ha mejorado al ganar en la final a Catalunya por 10-0.

Selección valenciana de rugby 7 femenino, que ha logrado el campeonato de España. / Levante-EMV

En la primera fase, se deshicieron sin problemas de Canarias (51-5) y Galicia (46-0). Solo Catalunya logró el triunfo y el primer puesto en la fase de grupos con un ajustado 19-22. En cuartos de final, las valencianas vencieron 22-12 a Euskadi y en semifinales, 24-10 a Andalucía, de las que se vengaron ya que les ganaron el año pasado la final. Finalmente, con un gran trabajo defensivo, impidieron que las catalanas lograsen algún punto (10-0). La alzireña sigue en el punto de mira de los seleccionadores autonómicos ya que con 13 años formó parte del combinado sub14.

Mía completa así una temporada fantástica. A los dos títulos estatales une el de la segunda fase de Rendimiento II logrado con el equipo mixto sub-16 del Inter Rugby Club. La próxima temporada dejará el equipo en el que la mayoría de compañeros eran chicos y pasará a jugar en el equipo femenino del Inter.