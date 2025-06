Arranca la décima edición del Corbera Blues Festival

El Corbera Blues Festival arranca este viernes su décima edición. Grandes nombres internacionales, consolidadas formaciones nacionales y emergentes agrupaciones valencianas compartirán el escenario de uno de los eventos referentes del blues en España.

Como cabeza de cartel sobresalen The Kings of Blues, cinco músicos americanos legendarios con largas y exitosas trayectorias que han decidido unir su talento y su pasión musical en un proyecto de alto voltaje que bebe del blues, el funk y el groove.

Un grupo saluda al público al final de un concierto en una edición anterior del festival. / Levante-EMV

La superbanda la forman Tony Coleman, exbaterista de B.B. King (durante más de treinta años), Etta James, Albert King o Buddy Guy; Russell Jackson, quien ha sido bajista de B.B. King, Otis Clay, Matt “Guitar” Murphy o Kenny Neal; Waldo Weathers, conocido por su etapa como saxofonista de James Brown; Kenny “Blues Boss” Wayne, maestro del blues y el boogie-woogie y ganador del Blues Music Award 2024 a mejor pianista; y Vasti Jackson, embajador cultural de Misisipi nominado a varios premios Grammy.

No menos destacada es la banda que cerrará la primera de las dos noches que dura el Corbera Blues Festival. The Cinelli Brothers, ganadores del premio a Banda de Blues del Año en Reino Unido en 2024, son cuatro músicos polifacéticos que exhiben su química musical en cada uno de sus conciertos, mientras defienden una nueva generación de músicos apasionados que expresan su amor por el blues, el soul, el R&B y los sonidos auténticos con guitarras ardientes, voces sentidas y un ritmo vibrante.

Sweet Marta, una de las armonicistas más reconocida en los últimos años traerá, junto al guitarrista Johnny Bigstone, los viejos sonidos del Delta, Piedmont y Old Country blues en una pequeña actuación que abrirá el festival en la tarde de este viernes 27 de junio. Además, formará parte de la programación del sábado con banda completa, Sweet Marta & The Blues Shakers, fusionando el blues de Chicago, Texas y la Costa Oeste.

Uno de los momentos más emotivos será la actuación de la Graham Foster Band. El cantante y guitarrista inglés se ha establecido como una destacada figura en la escena del blues nacional desde que se mudó a Valencia a finales de los años ochenta. Su presencia en Corbera cobra una especial relevancia simbólica y emotiva, ya que fue una de las dos bandas, junta a One for the Road Band, que tocaron en el que fue el primer Corbera Blues Festival hace diez años.

Los sonidos más añejos y auténticos estarán a cargo de Mo’ Jo’ Hand, el nuevo proyecto en solitario de Jordi Álvarez (ex Big Yuyu). En su nueva aventura musical, el guitarrista mallorquín se desnudará musicalmente con un espectáculo que él mismo describe como “una guitarra resonadora y la voz junto a una antigua caja de puros habanos que marca el beat, sin trampas y con una pasión desbordante”.

El cartel lo completa Maria Carbonell Blues Mood, una banda valenciana emergente, aunque formada por músicos de largas trayectorias, que ya ha cautivado al público con su conmovedora fusión de blues, R&B y jazz. Liderada por la expresiva voz de Maria Carbonell, la banda ofrece actuaciones dinámicas y emotivas que conectan profundamente con el público desde el primer instante.

Como ya es tradición, el sábado al mediodía será el turno para todos los músicos, profesionales o amateurs, que quieran poner su toque musical al Corbera Blues Festival. Una jam-session de tres horas, coordinada por Graham Foster, dará la oportunidad a aquellos que quieran disfrutar de unos minutos sobre el escenario. Y, tras la jam-session, se servirá la auténtica paella valenciana para los hambrientos asistentes.

El Corbera Blues Festival, con esta su décima edición, confirma la repercusión de un proyecto nacido de la apuesta del Ayuntamiento de Corbera por fomentar el arte y ampliar la oferta cultural de la localidad. El evento, al que cada año acude público de diferentes nacionalidades, supone un importante impacto económico y promocional para el pueblo y la comarca.

Entre los artistas que han participado en pasadas ediciones, destacan grandes nombres en el mundo del blues como Billy Branch & The Sons Of Blues, Vasti Jackson, Tommy Castro & The Painkillers, Smoke J. Lawrence, Chris Wragg & Gregg Copeland, Dave Thomas, Lluís Coloma, Santiago Campillo, Alex Zayas o Mingo Balaguer, entre muchos otros.