La masificación de bañistas de municipios sin piscina por la dana obliga a Almussafes a reforzar la vigilancia con policías

El Ayuntamiento de Almussafes ha reforzado la vigilancia en su piscina de verano ante el incremento de bañistas procedentes de municipios afectados por la dana, que no disponen de una zona de baño en su localidad.

El consistorio ha explicado que el recinto dispone de seguridad privada, que se verá reforzada por agentes de la Policía Local que acuden diariamente a la piscina para salvaguardar la seguridad de los presentes. Además, durante los fines de semana, y coincidiendo con un incremento todavía mayor de usuarios, se dispondrá de una patrulla fija en la zona.

El alcalde de la localidad, Toni González, ha explicado que el municipio dispone de 3.600 pases para acceder al recinto, pero la presencia se llega a cuadriplucar ante la falta de zonas de baño en municipios cercanos. "Al estar cerradas todas las piscinas del entorno, se ha multiplicado por cuatro o por cinco la presencia de bañistas", indica González.

Como ya informó este diario, Almussafes alertó hace unos días de que "se han producido problemas de aforo, mantenimiento de las condiciones higiénicas y sanitarias y el cumplimiento básico de la normaltiva de las piscinas", ya que "muchas instalaciones acuáticas de verano de estas características no han podido abrir al público".

Con el fin de revertir esta situación, y para mejorar la seguridad, el control de aforos y la calidad del agua, Almussafes ha establecido una serie de medidas, que se pusieron en marcha este jueves. Concretamente, la venta de entradas se realizará por vía telemática, mientras que las personas empadronadas en el municipio podrán adquirir la entrada con un día de antelación. Por su parte, los usuarios que dispongan de pase de temporada no tendrán que realizar reserva previa.

El resto de bañistas sólo podrán comprar los billetes a partir de las 9 h y a través de internet, por lo que no se venderán entradas en las taquillas del recinto. "Había que solucionarlo de alguna manera para que la gente pueda entrar. Hemos considerado que es la mejor manera porque así sabemos en todo momento cuánta gente hay y evitamos que se colapse", insiste el primer edil.

"No había visto colas así nunca"

La presencia de bañistas que acudieron a la piscina de Almussafes a refrescarse para combatir las altas temperaturas se incrementó durante el pasado fin de semana. Muchos vecinos de otras zonas no pudieron acceder al recinto, ya que el aforo es de cerca de 700 personas.

"Abren a las 11 h. El domingo llegué a las 11:30 h y pude entrar, pero conozco a gente que se quedó fuera", explica Ángel Talavera, vecino de Benifaió y usuario de esta piscina. Añade que "el consistorio debería haber tenido en cuenta desde el primer momento que iba a venir mucha gente de zonas afectadas por la dana", pero agradece que "hayan tomado cartas en el asunto y hayan establecido estas medidas".

Talavera reconoce que le sorprendió ver la gran cantidad de vecinos que acudían al recinto para tomar el baño. "Nunca había visto una situación así en esta piscina", insiste.

Lamenta que los usuarios no respeten las normas del recinto, lo cual, en sus palabras, provocó que agentes de la policía local tuvieran que desplazarse hasta el lugar para controlar la situación. "Era lamentable porque la gente fumaba en zonas que no tocaba, comía dentro de la piscina... Es intolerable que la gente no respete las normas", concluye.