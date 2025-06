No encuentro otra palabra más sincera, más honesta y más necesaria en este momento que la palabra perdón. Y quiero dirigirla, con toda la humildad y responsabilidad que me exige el cargo que ocupo, a toda la ciudadanía alzireña, y especialmente a quienes, con esperanza e ilusión, confiaron su voto al proyecto de UCIN en las últimas elecciones municipales.

Pido perdón por lo acontecido en el pleno del mes de junio. Pido perdón por tener que ser testigo, como todos vosotros, de un hecho que avergüenza no solo a quien escribe estas líneas, sino a cualquiera que crea en la política como un instrumento al servicio del bien común y no del beneficio personal.

El señor Enrique Montalvá, portavoz de UCIN Alzira, ha vuelto a utilizar su posición como moneda de cambio. Su voto ha evitado que el Ayuntamiento de Alzira pueda reprobar al Gobierno de España ante los graves escándalos que día tras día sacuden la actualidad política nacional, relacionados con posibles casos de corrupción. Era una oportunidad para que nuestro municipio alzara la voz con dignidad frente al deterioro institucional que sufrimos, y se ha perdido, una vez más, por intereses particulares.

Siento una profunda tristeza y también una enorme vergüenza. Porque UCIN Alzira no nació para ser la muleta de nadie, ni del PSOE ni de Compromís. Este proyecto se presentó ante los alzireños como una alternativa independiente, honesta y comprometida, y no como una herramienta al servicio de quienes hoy ocupan el poder. Quienes nos votaron lo hicieron creyendo en una voz libre, no en una sumisa.

Pido perdón a todas las personas que se sienten engañadas por alguien que prometió no participar en mociones ideológicas y que hoy, sin ningún rubor, vota a favor de cada propuesta partidista que viene marcada por el guion de aquellos a quienes decía no deberse. No se puede cambiar tanto sin dar explicaciones, no se puede traicionar así a quienes depositaron en ti su confianza.

Hoy, como concejal de UCIN, pero sobre todo como vecina de Alzira, quiero deciros que yo también me siento traicionada. Porque lo que hemos presenciado no es solo una deslealtad a los votantes, sino una ruptura total con los principios fundacionales de UCIN nacional, que defiende la transparencia, la regeneración democrática y la independencia política.

Pido perdón una vez más a todos. Por tener que presenciar cómo uno de los concejales de UCIN ha decidido vetar que el Ayuntamiento de Alzira repruebe al Gobierno de España únicamente por mantener su sillón. Por permitir que lo personal pese más que lo político. Por convertir un proyecto de esperanza en una decepción más.

Seguiré trabajando con coherencia, lealtad y fidelidad a lo que UCIN representa. Y seguiré diciendo las cosas por su nombre, aunque duelan.