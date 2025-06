Ramón Gómez, alcalde de Llombai: «La reconstrucción tras la dana nos obliga a empezar ya al 2.000 %»

Acceder a la alcaldía con solo dos años por delante y tras los daños causados por la dana en el término municipal, ¿es un handicap o una motivación?

Creo que es una motivación, porque dos años son pocos, pero llevamos muchas cosas encaminadas hasta ahora. Creo que acabaremos la legislatura bastante bien, con cosas pendientes, por supuesto, como todas las legislaturas, pero es una motivación seguramente para continuar. No lo puedo decir aún porque quedan dos años, pero creo que el equipo de gobierno debe continuar, por el bien del pueblo.

¿Cómo ha funcionado la coalición con Compromís?

Muy bien, perfecto. Nosotros ya estuvimos gobernando juntos hace ocho años, y nos llevamos muy bien. Después entró el Partido Popular y pasamos a la oposición para luego volver. La verdad es que con Voro funciona todo muy bien. Hemos compartido todas las opiniones, trabajado codo con codo y comunicado a nuestros grupos todas las decisiones que se pueden tomar en el día a día. Ojalá todo el mundo se tomara la política con la misma seriedad y naturalidad con la que lo hemos hecho nosotros en este gobierno.

¿Cuáles son sus prioridades para estos dos años? ¿Es poco tiempo para dejar su impronta?

Es muy poco tiempo, pero vamos a ir a la máxima velocidad posible para poder marcar un poco la trayectoria de este equipo de gobierno, que ha sido impecable.

¿La agenda de la reconstrucción trastoca el cumplimiento de los programas políticos?

Por supuesto, la agenda de reconstrucción nos obliga a empezar ya al 2.000 %, porque todas las cosas que teníamos, por ejemplo, del Plan de Inversiones, han quedado un poco estancadas porque ahora tenemos la agenda de reconstrucción. Pero bueno, poco a poco vamos llevándolo todo adelante, lo que pasa es que nos obliga a trabajar mucho más.

Los agricultores se han quejado amargamente del retraso en las obras para poder volver a regar. ¿Cuándo considera que se normalizará la situación?

Llombai, desde hace más de una semana, está regando en un 90 %. Estamos trabajando y peleando cada día con Tragsa para agilizar el proceso. Solo queda una zona por regar, que es la zona de Castellar y poco más, la mayoría se ha recuperado.

¿Qué obras necesita Llombai para protegerse ante futuras inundaciones? ¿Se ha valorado la inversión que sería necesaria?

Para protegernos necesitamos colectores, eso es fundamental. Y después, como parte de la reconstrucción, necesitamos el puente, que quedó afectado por la dana. Y es un paso que no se puede cruzar para ir al otro lado del río. Hay que dar un rodeo por Alfarb, y eso es un hándicap para los agricultores, para los tractores, para vehículos lentos que tardan mucho más en acceder a las instalaciones agrarias.

Su antecesor ha reclamado soluciones para el paso sobre el Magro dañado por la dana. ¿Qué consecuencias puede tener ante la llegada del verano?

La recolección de las cosechas es lo más delicado ahora en verano. Pero nosotros sí que hemos acondicionado todos los caminos de emergencia. Se tarda un poco más en acceder, pero no hay ningún agricultor que no tenga acceso a su campo hoy en día, salvo que haya sido devastado por el río, claro. Esos, de momento, no se pueden reconstruir, pero otros sí que los hemos podido arreglar, al menos de forma provisional.

La Generalitat iba a hacerse cargo de la rehabilitación, pero por falta de recursos lo deja para el ministerio. ¿Hay pueblos de primera y de segunda en la reconstrucción?

No quisiera pensar eso... no lo sé, la verdad es que no entro ahí. Sé que la Conselleria de Agricultura inició las obras del puente, hizo los dos accesos a los caminos, pero se ha llegado a un punto en que no se sabe si el puente hay que reconstruirlo o hacerlo de nuevo. Y la Conselleria de Agricultura decía que ya no tenía presupuesto y que no podía ser así. Si no están ellos, nosotros estamos hablando con otras administraciones del Gobierno de España para poder llevar a cabo ese proyecto.