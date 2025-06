Retrasos en el primer día de metro en la Ribera: «Estoy ilusionada pero llego tarde al trabajo»

Hoy el metro vuelve a surcar los campos de la Ribera Alta. Después de ocho meses desde que la dana arrasara con la infraestructura de la línea 1 de metro entre València Sud y Castelló, hoy los viajeros vuelven al itinerario que realizaban antes de la catástrofe. Sin embargo, algunos metros ya circulaban con media hora de retraso desde las 7 de la mañana en una jornada de ajustes técnicos y de vuelta a la normalidad.

«Estaba muy ilusionada por poder coger el metro de nuevo, pero ya llego tarde al trabajo porque hay retraso», cuenta Silvia. Esta pasajera que trabaja en València estaba esperando el metro de las 8:11 en la estación de Alberic, que no ha llegado hasta las 8:59.

Primer día de funcionamiento del metro en Alberic tras ocho meses de las inundaciones. / Perales Iborra

Como muchos vecinos, durante estos ocho meses, ella ha tenido que recurrir a los autobuses lanzadera gratuitos. Tanto Silvia como una estudiante que espera a su lado, Aura, coinciden: «Después de ocho meses esperando ha sido un poco bajón llegar y ver este retraso, pero estamos contentas porque los autobuses salían con menos frecuencia y ahora lo tendremos más fácil».

Problemas con los billetes

Los retrasos no han sido el único problema. Varios usuarios han experimentado dificultades para validar el billete en la máquina y para comprar títulos nuevos. «Necesitaba recargar la tarjeta porque llevamos ocho meses sin pasar por aquí, y cuando he llegado, resulta que no había manera de recargarla», protesta Pepita, jubilada. Ella y otros usuarios más jóvenes han pedido ayuda a través del interfono, desde el cual les han comunicado que subieran igualmente al metro y comunicaran su situación en las siguientes estaciones.

Amistades de metro

Regina, Yamaly, Blanca, Inma y Andrea se conocieron tiempo antes de la dana, esperando al metro. Coincidían varios días en la estación y de ahí entablaron una relación. Hoy la retoman, aunque con un «sabor agridulce», pues habían llegado para coger el metro de las 7:26, que no ha llegado hasta las 8:00.

Mientras el bus tardaba unos 40 minutos desde Alberic hasta València, el trayecto en metro ronda la hora. «El bus era más rápido, pero había menos frecuencia y subía mucha gente, y eso de ir de pie en un autobús por la autovía... no es lo mejor, que digamos», recuerda Regina. Algunas de sus amigas preferían organizarse en coches con otra gente para ir más directas a València, pero hoy eso se ha acabado.

Regina, Yamaly, Blanca e Inma esperan el metro en Alberic. / Perales Iborra

Si bien es cierto que el hecho de que el curso académico haya acabado reduce la cantidad de viajeros (pues muchos estudiantes ya están de vacaciones), estas pasajeras reconocen que antes solía haber más gente esperando: «Yo creo que no se acaban de fiar de que vayan ya hoy», comentan.

A pesar de los retrasos, los metros han sido recibidos entre aplausos y caras sonrientes.