Sueca modifica su plan urbano para autorizar la construcción del primer hotel en la ciudad

Construir un hotel y un complejo deportivo en el polígono industrial de Sueca. Este es el objetivo que pretende facilitar el ayuntamiento para dar respuesta a la falta de alojamiento y para poder autorizar un proyecto que el alcalde, Julián Sáez, ha descrito como «una Alqueria del Basket, pero en Sueca». Para ello, el consistorio eliminará por primera vez la prohibición expresa del uso hotelero y ciertos usos recreativos en suelo industrial, lo que permitirá la construcción del primer hotel en la capital de la Ribera Baixa.

La normativa urbanística vigente desde 2001 veta explícitamente el uso hotelero en áreas industriales. Para cambiar esto, el Ayuntamiento de Sueca tramita una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para así poder construir un complejo deportivo cubierto (en un principio, de baloncesto) y un hotel donde los deportistas puedan alojarse, a petición de un inversor privado que compró hace años unos terrenos cercanos a la salida hacia la carretera que lleva a la playa, todavía en el área urbana de Sueca.

Alojamiento para eventos

El objetivo, además, es dar respuesta a la nula oferta de hoteles en el municipio, donde las posibilidades de alojamiento se limitan a apartamentos turísticos y campings. «Además, cuando tengamos mayor afluencia de visitantes como ocurre con el Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca o el MIM, los participantes podrán alojarse aquí, ya que ahora tienen que irse a los hoteles de Cullera», justifica Sáez, quien añade que el consistorio lleva trabajando en este proyecto desde 2023 y que ya se han aprobado los informes medioambientales para su construcción.

Los cambios afectarán únicamente al polígono ubicado en torno a la Avenida Ciudad de Alicante y al que está junto a la salida hacia la carretera que lleva a la playa. Por su parte, las zonas del Mareny y el Perelló (más turísticas por su cercanía a la playa) tienen una normativa más restrictiva. En ellas, se mantiene expresamente la prohibición del uso hotelero, incluso con la nueva modificación.

De cara a la construcción de centros deportivos, la modificación incluye la adaptación de las parcelas (dimensiones mínimas y distancias a lindes) para cumplir con las dimensiones reglamentarias de las canchas de juego y poder prestar los servicios complementarios que se requieran (como duchas, vestuarios, etc.). También incluye la posibilidad de aumentar la altura máxima de cornisa de los edificios de 9 a 10 metros y de elevar el número máximo de plantas permitidas de dos a tres.

Impacto en la economía local

La modificación, según el informe de viabilidad económica, no representa un coste para la administración local. Afecta únicamente al suelo privado ya urbanizado y deja la iniciativa en manos de los propietarios. «Esto tendrá un impacto del que no somos conscientes todavía para la economía local de Sueca. Aunque especialmente será beneficioso para el sector hostelero cuando se hagan torneos y competiciones. Como ayuntamiento tenemos que estar a la altura porque no todos los días viene un inversor así al pueblo», explica Sáez. «Si todo va bien, las obras del complejo deportivo comenzarán en septiembre», concluye.