Un vecino de la Pobla Llarga ha denunciado ante la Policía Local y la Guardia Civil un delito de odio tras recibir insultos y arrancarle la bandera del colectivo LGTBIQ+ que colgaba en su balcón con motivo del mes del Orgullo. Los hechos ocurrieron el pasado 14 de junio, cuando los autores le retiraron y rompieron la lona que se encontraba en la vivienda.

El denunciante, Josep Rubio, ha explicado a este diario que es la primera vez que vive un episodio similar, ya que, desde 2015, cuelga todos los años la bandera en el balcón y no ha recibido ningún insulto ni ha vivido una situación semejante. Lamenta que días antes de que arrancaran la lona, su madre ya había escuchado insultos por parte de un grupo de jóvenes en torno al colectivo LGTBIQ+. "Ella no me lo había contado, pero unos días antes ya había oído a un grupo que gritaba 'puta bandera gay' y 'maricones de mierda'", relata Rubio.

La situación no terminó ahí, ya que este vecino se despertó a finales de la semana pasada tras escuchar gritos homófobos procedentes de la calle. "Estaba durmiendo y me despertaron con insultos desde la calle mientras me escupían en la persiana", señala. A pesar de estos intentos de intimidación, el afectado no ha dudado en volver a colgar la bandera en el balcón. "La 'maldita... bandera gay' ha vuelto, más adornada, con pluma, mucha pluma", ha comentado Rubio en sus redes sociales, quien añade la importancia de reivindicar el colectivo "por todo lo que tenemos luchado, luchamos y lucharemos. Mientras siga molestando, seguiremos incansablemente". "Quiero vivir tranquilo en mi pueblo", ha insistido.

Tras estos actos, Rubio manifiesta sentirse preocupado y con temor a que los episodios se repitan o se agraven. "Nunca había sufrido una cosa así, pero tengo miedo de salir de casa por si sufro una agresión física. Mi madre tiene 70 años y está preocupada", lamenta. Sin embargo, este vecino agradece el apoyo recibido por gran parte de la ciudadanía y por los agentes de la Policía Local que "se mostraron predispuestos en todo momento para esclarecer el suceso".

La Guardia Civil ha identificado a los autores de los hechos y se ha iniciado una investigación por un posible delito de odio. "No quiero que estén en la cárcel o les pase algo. Sólo quiero que aprendan a tolerar y a apoyar la diversidad porque estamos retrocediendo", denuncia.

Otros ataques al colectivo

Este no es el único acto homófobo que ha sufrido la Pobla Llarga durante los últimos días. La Policía Local de la Pobla Llarga ha identificado a los autores de las pintadas con mensajes de odio en torno al colectivo LGTBIQ+, que aparecieron hace unos días en varias paredes de la localidad.

Los mensajes, en los que se pueden leer mensajes contra el colectivo como "Fuck LGTB" o "Putos gays", fueron presuntamente realizados por un grupo de menores de entre 14 y 16 años, algunos de los cuales residen en la localidad y otros viven en municipios cercanos. Los agentes intervinieron en cuanto tuvieron constancia de los hechos para encontrar a los autores.

Para denunciar este tipo de ataques y evitar que se repitan, la Pobla Llarga acoge esta tarde, a las 19 h, una concentración organizada por las la entidad Diània LGTBIQ+ y con la colaboración de otros colectivos como Orgull Rural, Vall Diversa, Arc de Sant Martí LGTBI+, Gailes, Vila Diversitat y Col·lectiu de Lesbianes, Gais, Transexuals i Bisexuals de la Safor.