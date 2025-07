Alzira homenatja els 15 docents que enguany s’acomiaden de les aules

L’Ajuntament d’Alzira va retre homenatge, ahir de vesprada, a les i els docents dels centres educatius de la ciutat que finalitzen la seua trajectòria professional. L’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, la regidora d’Educació, Virtuts Piera, així com companys i familiars dels homenatjats no es van voler perdre el reconeixement a una vida dedicada a l’ensenyança, omplint el saló de plens de gom a gom.

Al llarg de l’acte es va repassar la trajectòria i es va fer entrega de la Insígnia d’Argent al professorat dels diversos nivells educatius: Mª Jesús Palazón Pelufo i Paqui Villaplana Tent, EIMA; Matilde Fons Donet, CEIP Alborxí; Mª Carmen Soler Soler. CEIP García Lorca, Estela Ramón Navarrro. CEIP Pintor Teodoro Andreu, Amparo Lencina Martínez. CEIP Pintor Teodoro Andreu, Charo Pérez Chico, col·legi Sagrada Família; Marisa Carrió Aranda i Lidia Ribera Reig, IES Jose Ma Parra; Ana Dalmau Magraner, Joan Ferrer Boluda, José Grau Benedito, Lourdes Pardo Lloret i Pascual Vidal Mongort, IES Rei En Jaume, i Cristina Peláez Bialcanet, CFPA Enric Valor.

Alfons Domínguez, alcalde d’Alzira, va ser l’encarregat d’obrir l’acte felicitant a tots els professors per la gran trajectòria, dedicació i entrega a la docència i va dirigir unes paraules de reconeixement i agraïment. “Els docents, no sou només transmissors de coneixements, sinó que sou formadors de persones, constructors de futur i pilars d’esta societat. Amb la vostra ajuda es desperten vocacions i es cultiven valors com el respecte, la responsabilitat o la solidaritat entre altres coses”.

Per la seua banda, Virtuts Piera destacava el paper que tenen els docents perquè la seua professió és la que prepara per a totes les professions. Piera va explicar en el seu discurs “ha arribat el moment del canvi, i convindreu amb mi que és una moneda amb dues cares: Una, la nostàlgica per deixar un dels treballs més importants i indispensables en la societat i l’altra cara: la llibertat que vos permet disposar del vostre temps i l’alegria, la lleugeresa que això comporta. Gaudiu del temps per passar-lo amb la família, les amigues i amics, per aprendre i aprofundir en allò que sempre us havia interessat i no trobàveu el moment”.

En este acte de celebració, en nom de tot l’Ajuntament d’Alzira i en especial de la Regidoria d'Educació, la regidora va voler fer este reconeixement i agraïment a la tan necessària tasca diària que els 15 homenatjant han portat a terme al llarg de la seua vida laboral. “Vos desitge molts anys amb bona salut per gaudir d’eixe temps a l´abast que tan bé us heu guanyat”, va afegir.