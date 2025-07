El Alzira FS aún ve posibilidades de jugar la próxima temporada en Primera

El Family Cash Alzira FS vuelve a soñar con el retorno a Primera División. El presidente del club, Vicent Fontana, comunicó el jueves a los socios presentes en la asamblea anual que “el pasado lunes, diferentes personas de la Federación Española, consideran que si el Real Betis no sale a competir en Primera División, la plaza sería para nosotros”. Todos coinciden en la misma interpretación de un reglamento que cae en contradicciones por lo que “será el juez único de competición el que estudie dicho punto del reglamento y decida el próximo 15 de julio que equipo ha de ocupar la plaza en caso de que el Betis finalmente no se inscriba”.

El Family Cash quedó segundo en la liga regular y cayó con el Málaga en la semifinal del play-off de ascenso.

El rumor de que el equipo sevillano desaparecería al finalizar la temporada “surgió en el tramo final de la liga, cuando íbamos por delante de ellos. Sin embargo, no han afirmado oficialmente esta decisión”, añadió Fontana. Un directivo del Málaga le comunicó al dirigente alzireño durante la disputa del play-off su intención de adquirir la plaza. Sin embargo, la RFEF no permite que el Málaga pueda sustituir al Betis trasladando su sede a la capital de la Costa del Sol. “Tampoco que un club sevillano se haga con la plaza y su plantilla sean los actuales jugadores y cuerpo técnico del Málaga”. En principio, la opción definitiva es inscribir al Betis en Primera y el Málaga en Segunda. El interés del directivo malagueño en hacerse con la plaza del Betis es que el equipo blanquiazul arrastra deudas de su predecesor, el UMA Antequera, y así contaría con un club saneado en la máxima categoría. Fontana también dejó claro que si al final no se produce el ascenso no cambia nada. “No hay problema. Hemos configurado una plantilla ilusionante que nos hará disfrutar en esta categoría tan complicada”, indicó.