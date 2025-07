La oposición tilda de «aberración» la histórica subida del 34 % del IBI en Sueca

«La subida del IBI está perjudicando a la ciudadanía». Son las palabras de la oposición ante la histórica subida del 34,5 % en el importe de la contribución urbana en Sueca, El Perelló y el Mareny respecto al año anterior. Como ya informó Levante-EMV, el consistorio ha iniciado estos días el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles, por lo que, aunque la modificación de la ordenanza reguladora de este pago se aprobó en el pleno de octubre, los vecinos han notado este incremento este mes al recibir los recibos o los cargos de la contribución.

El portavoz del PSPV, Dimas Vázquez, denuncia que este incremento dificultará la economía de muchas familias, ya que «hay gente que no podrá pagar esta cantidad y tendrá que fraccionar».

El actual gobierno, que asumió la gestión municipal tras una moción de censura al propio Vázquez en agosto de 2024, justificó la necesidad del cambio por la mala situación económica del ayuntamiento y, desde el primer momento, anunció medidas de austeridad. Sin embargo, el socialista lamenta que «nos tiran tierra encima para justificar el salto a la alcaldía y utilizan la excusa de que no hay dinero».

La concejala de Hacienda, Noelia Benedito, manifestó en el pleno extraordinario de diciembre que «la principal fuente de ingresos de este ayuntamiento es el IBI». Ante estas palabras, Dimas Vázquez y la concejal no adscrita Isabel Benet recalcan que el gobierno hubiese podido buscar otras alternativas para recaudar fondos. «Van a ingresar tres millones más de golpe con esta medida que ahogará a la ciudadanía. Es una aberración», lamenta Benet. Ambos concejales señalan que el gobierno municipal podría «haber subido poco a poco los impuestos o recortar en gastos y apretarse el cinturón de otra manera». «No saben gestionar el ayuntamiento porque un buen político sube un poco los impuesto, pero se aprieta el cinturón. No saber encontrar alternativas es no ser un buen político», insiste el portavoz socialista.

Sueca, como anunció este diario, aplicaba el año pasado un tipo de IBI del 0,508 -este se multiplica por el valor catastral del inmueble para calcular la cuota- mientras que ahora pasa a 0,683, lo que representa un incremento del 34,45 %. Esto se traduce en un incremento de 60 euros en los inmuebles con menor valor catastral mientras que representa varios cientos de euros en los que tienen una valoración más elevada. «Hay familias a las que está subida les hará mucho daño. Echan la culpa al anterior gobierno, pero hay que recordarles qe ellos ya estaban y que la propia Benedito se encargaba de la concejalía de Hacienda», insiste la concejala no adscrita.

Dimas Vázquez también se muestra crítico con el argumentario del gobierno municipal, ya que, en sus palabras, «sabían lo que había y sabían cómo estaba Sueca. Nosotros en cinco años no hemos jugado con el dinero de nadie y ahora nos pasan la responsabilidad».

Ambos concejales exigen al gobierno que «dé explicaciones a la ciudadanía». «Esta no es la política que se merece Sueca», concluye el socialista». Este diario ha intentado contactar por segundo día con el alcalde Julián Sáez para conocer la versión del ayuntamiento, pero no ha obtenido respuesta.