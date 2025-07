"No somos los responsables de la quiebra económica del ayuntamiento, pero tenemos que poner remedio"

“Aunque nosotros no somos los responsables de la situación de quiebra económica que estamos sufriendo, sí que somos los que hemos tenido que poner remedio”. El gobierno de Sueca, formado por el grupo independiente Sueca per Davant, Compromís y el PP, aprobó el jueves en el pleno un plan de a juste para sanear las cuentas y, tras este acuerdo, ha querido explicar la histórica subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del 34,5 % que ha indignado a los vecinos, con incrementos que en algunos casos superan los 300 euros, y que incluso provocó un protesta ciudadana y gritos de dimisión a las puerta del ayuntamiento antes del inicio de esa misma sesión plenaria. La coalición del gobierno surgida de una moción de censura responsabiliza a la gestión del PSOE de la situación económica del ayuntamiento, al señalar que provocó “un agujero de 6,5 millones de euros en cinco años”.

El alcalde de Sueca, Julián Sáez (SxD), y la primera teniente de alcalde, Pilar Moncho (Compromís), han calificado como “muy grave” la situación económica del ayuntamiento, lo que obliga a aplicar medicas correctoras para intentar volver a una “situación de normalidad económica”. Entre las medidas ya adoptadas, según han explicado, se encuentran la anulación de crédito este año por el valor del remanente negativo del ejercicio anterior, 403.000 euros; el incremento de ingresos municipales derivados de la modificación del gravamen que se aplica al Impuesto sobre Bienes inmuebles, que el equipo de gobierno no cuantifica pero que como ha informado Levante-EMV se traduce en una subida del 34,5 %, y el inicio del expediente de disolución del organismo autónomo del Santo Hospital-Residencia San José. «La no adopción de estas medidas en el Plan Económico Financiero (PEF) podría implicarle al ayuntamiento una serie de riesgos jurídicos, administrativos y financieros e, incluso, no poder optar a subvenciones, ayudas públicas y fondos europeos», apuntan los portavoces del equipo de gobierno.

Julián Sáez ha atribuido la situación económica a la «deriva económica» entre 2019 y 2024 «provocada por la gestión del Partido Socialista en la alcaldía, de la cual ya advertían los informes del departamento de Intervención, y que provocó la moción de censura el agosto pasado». Según Sáez, «con el paso de los meses, por desgracia, la realidad nos dio la razón y los peores augurios acabaron cumpliéndose. No fue ninguna sorpresa para nosotros. De hecho, nos lo esperábamos. Insistimos, solo había que echar un vistazo a los informes de Intervención que advertían de la peligrosa tendencia que llevaba el ayuntamiento».

Más gastos que ingresos durante tres años

El gobierno municipal recuerda que, una vez liquidadas las cuentas del año 2024, se comprobó que el Ayuntamiento de Sueca incumplía la estabilidad presupuestaria, «se volvió a gastar más de lo que se ingresó por tercer año consecutivo, esta vez, por una cantidad de 2.055.000 euros. Y se cerró el ejercicio con un remanente de tesorería negativo de -403.000 euros, muy lejos de los 6.100.000 euros positivos de que disponía el Ayuntamiento en 2019, cuando los socialistas llegaron a la alcaldía», indica Sáez. Ante esta situación, la ley obliga a presentar un Plan Económico Financiero que recoja las medidas correctoras que, en un periodo mínimo de dos años, devuelvan al Ayuntamiento de Sueca a una situación de normalidad económica.

"Lamentamos y entendemos el malestar"

«Mis compañeras, compañeros y yo mismo, lamentamos y entendemos el malestar de muchos ciudadanos y ciudadanas que han visto cómo, irremediablemente, han acabado ‘pagando el pato’ de la nefasta gestión de algunos. A ninguno de los once nos gusta haber tenido que adoptar esta decisión tan impopular de incrementar la presión fiscal; una decisión que también afecta a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos y, cómo no, a nosotros mismos. A ninguno de los once nos gusta que se nos insulte; que algunas personas nos digan ladrones y sinvergüenzas en las redes sociales. Antes de escribir en las redes, incitados por la manipulación interesada de algunos, hay que pensar en cómo hemos podido llegar a esta situación», señala el alcalde.

Asimismo, los portavoces del equipo de gobierno remarcan que «el desfase de los cinco años de alcaldía socialista, entre 2019 y 2024, ha provocado la situación actual, con un agujero de 6,5 millones de euros, y ha distorsionado continuamente el remanente de Tesorería, los ahorros de este ayuntamiento, el músculo económico de toda administración local, hasta dejarlo en negativo». Ahora, señalan, toca ser responsables y adoptar medidas dolorosas en forma de recortes. Tal es el caos económico y financiero del ayuntamiento, han indicado, que ni la subida del IBI, ni la contención del gasto hecha hasta ahora, han sido suficientes para poder presentar al Pleno unas cuentas equilibradas este 2025 «como era nuestra voluntad».

"En el Ayuntamiento de Sueca tenemos un problema estructural muy grave"

«En el Ayuntamiento de Sueca tenemos un problema estructural muy grave, aunque a algunos los interesa hacer creer que no es así. Se necesitan soluciones estructurales, puesto que si no se actúa, se comprometería incluso la sostenibilidad financiera futura. Y todo porque, estos últimos años, el Ayuntamiento ha vivido por encima de sus posibilidades», explica el alcalde.

Pilar Moncho y Julián Sáez. / Levante-EMV

La primera teniente de alcalde, Pilar Moncho, por su parte, ha expresado que «la situación demuestra que no somos todos iguales. Si los socialistas hubieron continuado en el gobierno, la subida de impuestos hubiera sido más alta porque, con la que se ha aplicado en el Plan Económico Financiero, solo se puede tapar la herida, pero el enfermo continúa en la UCI. La que tenían prevista estos irresponsables iba encaminada a tapar el agujero y poder continuar gastando como estaban acostumbrados».

"Con las medidas que se han aplicado en el Plan Económico Financiero solo se puede tapar la herida, pero el enfermo continúa en la UCI"

“Aunque nosotros no somos los responsables de la situación de quiebra económica que estamos sufriendo, sí que somos los que hemos tenido que poner remedio. Y mientras tanto, quienes la han provocado, y que ahora están en la oposición, critican las medidas que por imperativo legal tenemos que aplicar a las cuentas municipales. Ellos, que han llevado a la ruina a nuestro pueblo, todavía tienen la cara dura de querer hacer creer a los ciudadanos que lo hacemos por voluntad propia”, apunta Moncho.

La situación se agravará en 2026

A todo lo expuesto, han explicado Sáez y Moncho, hay que añadir que la situación económica se agravará en 2026 con la adjudicación del nuevo contrato de recogida de la basura y limpieza viaria, «un contrato de un servicio esencial que tampoco ha sido capaz de sacar adelante el Partido Socialista durante sus años de nula gestión, y que pasará de costarnos 1.359.000 euros a licitarlo por prácticamente 3.600.000 euros. Además, el Gobierno central nos obliga a los ayuntamientos a repercutir el coste de la recogida y tratamiento de la basura en el usuario, es decir, en la ciudadanía. Es lo que conocemos como el ‘basurazo’ de Pedro Sánchez, un problema que, insistimos, nos afecta a todos los ayuntamientos españoles».

Finalmente, el alcalde ha lamentado que Sueca no pueda presumir, como lo ha hecho siempre, de tener un ayuntamiento saneado, «pero que nadie tenga ninguna duda de que este gobierno, que lo primero que hizo fue reducir la masa salarial destinada a alcaldía y concejales, trabajará incansablemente para cambiar esta situación. No será nada fácil, pero trataremos de conseguirlo».