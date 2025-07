Jóvenes que sí ven futuro en el campo

Más de la mitad de los agricultores de la Comunitat Valenciana son personas mayores de 65 años, según los últimos datos proporcionados por la Consellria de Agricultura. Sólo el 2 % de los valencianos que se dedican a este sector son menores de 34 años, una cifra que desciende año tras año demostrando la falta de relevo generacional en el campo.

Ver un rostro joven labrando el campo, recolectando naranjas o cultivando arroz en cualquier parcela de la Ribera Baixa se ha convertido en un hecho extraordinario, ya que los adolescentes se decantan por otros estudios y profesiones menos sacrificadas y, a su vez, mejor remuneradas. Dídac Caro (19 años) o Marina Jover (27 años), dos jóvenes agricultores de la Ribera, se han convertido en la excepción. Ambos adolescentes, y a pesar de las dificultades, todavía ven futuro en la agricultura.

Los dos se han adentrado en este oficio por tradición familiar. Marina, que cultiva cítricos, caquis y granadas en Cullera, señala que procede de una familia que «lleva generaciones trabajando la tierra», por lo que, «aunque en un momento me alejé y exploré otros caminos, el campo siempre estuvo ahí». Su padre y su hermano también trabajan la tierra.

Dídac, por su parte, tampoco había pensado en un primer momento centrarse en la agricultura, ya que él quería ser profesor de Educación Física. No obstante, reconoce que le gusta estar al aire libre, por lo que este año ha decidido abandonar estos estudios para centrarse en los arrozales de su abuelo y su padre, que han trabajado toda la vida en sus campos situados en Sueca. Así, por la mañana realiza unos cursos sobre el sector y por la tarde trabaja en el campo junto a su padre.

Mujer y madre

Marina se enfrenta a un doble reto, ya que no sólo es de las pocas mujeres jóvenes que trabaja en el campo, sino que debe compaginar este oficio con su maternidad. Reconoce que la igualdad en el mundo de la agricultura va tomando protagonismo poco a poco. A ello se suma su voluntad y sus ganas de seguir esforzándose: «Nadie me ha hecho sentir menos capaz por ser mujer ni ha dudado de que pudiera manejar herramientas o hacer el trabajo como podría hacer cualquier». Sin embargo, lamenta que es un sector todavía muy masculinizado, ya que no hay referentes. «Por suerte, cada año que pasa somos más. Hemos demostrado que las mujeres somos una parte activa y viva del campo», se congratula.

A pesar de ello, recalca que la maternidad es «un reto». «Conciliar es un reto, como lo es en cualquier sector», insiste. Sin embargo, la joven se siente afortunada porque, en sus palabras, «el campo ofrece una libertad que otro trabajo de oficina no podría darme. Aquí puedo organizarme».

Ambos son conscientes de que la gente todavía se sorprende cuando les comentan que trabajan en la agricultura. «La imagen que se tiene del agricultor es bastante anticuada, pero empiezan a valorarnos», señala Marina.

Dídac, que empezó a conocer un poco más sobre el campo hace tres veranos, agradece las lecciones proporcionadas por su padre y abuelo. «Hay mucha gente que tiene la suerte de adentrarse en la profesión por sus raíces familiares. Muchos abuelos se están jubilando y creen que se puede trabajar aquí. No hay mucha gente que apuesta, pero aún queda relevo», añade.

«Hay que reinventarse»

Los dos abogan por un futuro con relevo, aunque son conscientes de que el sector y las nuevas generaciones «deben reinventarse». «Es necesario un campo más sostenible, trabajar en la digitalización y que se reconozca justamente el trabajo que hacemos quienes cultivamos porque la gente joven tiene ganas», insiste Marina.

Marina y Dídac hacen un llamamiento a las instituciones para que valoren el trabajo en el campo y apuesten por este sector. «Me gustaría que se le diera más importancia al campo y a nuestro producto», afirma Dídac. En esta línea, la joven agricultora reitera que «si hay un apoyo adecuado, el relevo está garantizado». Ellos no son sólo el futuro del sector, sino también el presente de una agricultura por la que todavía se sigue apostando.