Pedro Martínez regresará al Top 50 mundial tras su brillante papel en Wimbledon

Los dos tenistas alzireños más destacados han vivido su mejor semana en mucho tiempo. Cuatro años después, Pedro Martínez Portero ha alcanzado la tercera ronda de Wimbledon, su mayor hito sobre la hierba del All England Tennis Club. El alzireño venía de ganar dos partidos de exhibición en el Boodles Challenge en el Stoke Park de Buckinghamshire. El principal, al argentino Camilo Ugo Carabelli (56 de la ATP), y en segundo lugar al joven valenciano de 18 años, Andrés Santamarta Roig.

Ya sobre la hierba de Londres, los triunfos sobre el británico George Loffhagen (291 del mundo) y sobre todo sobre el argentino Mariano Navone (91) tras tres complicadas horas y unos ajustados 7-5 7-5 y 7-6 le otorgan 90 puntos con los que volverá al Top 50 mundial. Ascendería del puesto 52 al 47. El premio a su dilatada carrera llegó con el primer enfrentamiento a un número 1 de la ATP, el italiano Jannick Sinner. Desgraciadamente, el alzireño no tuvo ninguna opción ante un ciclón que empezó ganándole 5-0. Tras unas atenciones en el hombro, Pedro evitó el rosco con un juego en blanco a los que sumó dos puntos más. En el segundo set el ribereño se puso por delante dos veces (1-0 y 2-1) pero Sinner le rompió el tercer saque. Con 4-3 en contra, Pedro pudo volver a entrar al set con cuatro bolas de break que no pudo consolidar. Aún así, el tenista criado en las pistas del Respirall fue capaz de levantar al público con varios golpes espectaculares y que desease que el tercer set se prolongase más del 6-1 en que acabó. Martínez mostró sonrisas de complicidad con la grada que el transalpino, con raíces alemanas y nacido en la frontera con Austria, no generaba.

Carmen López en Bussy Chambéry. / Levante-EMV

Por su parte, Carmen López ha alcanzado por primera vez en su carrera las semifinales de un torneo absoluto, fue el ITF 15.000 de Bussy-Chambéry en Francia. Entró directamente en el cuadro final donde en primer lugar se deshizo de una de las favoritas, la británica Allice Gillan, 400 del mundo. Después ganó a la francesa Maelle Leclercq y en cuartos a la italiana Isabella Serban. En semifinales cayó contra la posteriormente ganadora del torneo, la francesa Ophelle Boullay. La próxima semana viajará a Vitoria a jugar la “qualy” de un torneo 75.000. Paralelamente la alzireña está estudiando a distancia el 2º curso de Derecho.

El sucesor de Pedro Martínez, Adri Climent, ganó su partido del campeonato de España por equipos pero los compañeros del club para el que juega los torneos estatales, el CT Valencia, perdieron sus encuentros y fueron eliminados por el club Candado de Málaga.

Voro Montagud y Óscar López, campeón y subcampeón autoómicos en sus categorías. / Levante-EMV

En otro nivel, Óscar López y Voro Montagud han ganado el torneo de veteranos +50 y +45 de Almussafes. Hace dos semanas quedaron subcampeón y campeón autonómicos en estas categorías.