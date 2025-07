SOS de Ribercan: La protectora arranca el verano con el refugio ya saturado

«No tenéis vergüenza». El segundo abandono de una camada de cachorros a las puertas del refugio que la sociedad protectora de animales Ribercan tiene en Carcaixent ha indignado a las voluntarias y voluntarios que atienden la instalación. Saben que todos los veranos son problemáticos, con un aumento de abandonos y dificultades para encontrar casas de acogida con la gente de vacaciones, pero el actual arranca ya con el refugio «saturado».

«Hay un momento en el que tenemos que decir que no podemos más y estamos en ese punto. Somos un refugio pequeño y queremos tener la seguridad de que los animales que tenemos están perfectamente atendidos», comenta Bea, voluntaria de Ribercan, que explica que la protectora tiene a su cargo una media de un centenar de animales entre el refugio y las casas de acogida.

Los voluntarios de Ribercan se encontraron la semana pasada una caja con una camada de cinco cachorros a la puerta del refugio. Presentaban en buen estado, estaban limpios y bien alimentados, por lo que no dudan en señalar que se trata de «un abandono en toda regla». El problema radica en que, al tratarse de lactantes, requieren de una especial atención en una época de falta de medios, también de voluntarios. Además, se trata del segundo abandono de cachorros en similares circunstancias en apenas un mes ya que, a principios de junio, se encontraron con tres bebés.

Los cachorros abandonados a la puerta del refugio. / Levante-EMV

«Es una mala época»

Ribercan ha conseguido en pocos días dos casas de acogida para que se hagan cargo de estos cinco cachorros hasta que se puedan dar en adopción, lo que supone también consumir recursos en una época en la que son conscientes de que van a hacer falta. «En verano siempre hay más abandonos, es una mala época porque también salen pocos animales en adopción, la gente está pensando en las vacaciones y no en quedarse un animal. Todos los veranos son problemáticos para todas las protectora, pero este empieza ya con problemas al tener el refugio saturado», incide Bea.

Ribercan realiza un llamamiento en busca de voluntarios que puedan acoger animales de forma temporal. El refugio no da más de sí. «No podemos acoger más perros», incide, mientras señala que no se pueden saturar las jaulas y, por otra parte, explica que cualquier traslado de un perro a otra jaula conlleva una fase para comprobar que no surgen problemas entre los animales que van a compartir un mismo espacio. También apela a la solidaridad en busca de nuevos socios o donaciones. «Vienen meses difíciles por falta de espacio, de recursos... Son tres meses en que las protectoras necesitan mucha ayuda de voluntariado, porque todas estamos bajo mínimos de voluntarios, pero también se puede ayudar haciéndote socio o con alimentos», explica.

Por otra parte, esta voluntaria de la protectora recuerda la importancia de la esterilización para evitar el abandono de camadas como los registrados en el último mes a las puertas del refugio.