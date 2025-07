Zarandean el coche de la alcaldesa tras enfrentarse a bañistas que se negaban a pagar el parking de l'Assut

«La gente está muy agresiva, los fines de semana es difícil decir que eres alcaldesa allí». Así resume la alcaldesa de Antella, Eugenia García, la situación que vive el municipio como consecuencia de la masificación de bañistas que acuden al río Xúquer, especialmente los fines de semana. La tensión ha llegado hasta el punto de que este sábado un grupo de bañistas intentó agredir a la alcaldesa y a dos concejales cuando trataban de gestionar el aparcamiento más próximo al paraje de l'Assut, según detalla García a este diario.

La alcaldesa acudió el sábado por la mañana a esta zona de aparcamiento, acompañada por el concejal de Seguridad Ciudadana, Pablo Cháfer, y la de Turismo, Teresa Chapí, para realizar las visitas rutinarias de cada fin de semana, cuando el pueblo se llena. El conflicto se produjo cuando una familia se negó a pagar los 15 euros por estacionar su coche en el parking: «Estaban insultando a uno de los trabajadores que cobra la entrada y nosotros nos acercamos para ver lo que ocurría. Dedujeron que éramos del equipo de gobierno y nos increparon, eran tres o cuatro personas. No nos llegaron a tocar, pero nos levantaron las manos y nos tuvimos que meter en un coche. Al subirnos, empezaron a zarandear el vehículo desde fuera», relata García.

Los protagonistas de este incidente (que no residen en Antella) argumentaban, como explica la edil, que ya pagaban sus impuestos y que no tenían por qué pagar 15 euros más por aparcar, ante lo que la alcaldesa insistió en que el cobro se realiza «porque lo piden los vecinos para tratar de controlar la situación», que el dinero no está gestionado por ninguna administración superior y que este se reinvierte en tareas de mantenimiento y limpieza del paraje de l'Assut y el río. Pese al conflicto vivido, García descarta denunciar los hechos.

Caminos colapsados

Durante el fin de semana, el municipio registró un pico de afluencia que llenó al completo los dos parkings habilitados por el ayuntamiento a las afueras del pueblo, además de cientos de coches aparcados a ambos lados de la carretera entre Antella y Sumacàrcer (donde está prohibido el estacionamiento). Esta vía (conocida como el «camí del Reguer») quedó colapsada tras el corte de la carretera CV-555 por un incendio declarado el domingo. Esto desvió aún más tráfico hacia el «camí del Reguer», zona en el término de Antella pero cuyos campos pertenecen mayoritariamente a vecinos de Sumacàrcer.

El Ayuntamiento de Antella comenzó a cortar hace unos años los caminos rurales adyacentes a esta carretera para evitar que los turistas aparcaran en los campos, ante las quejas de los agricultores, que veían sus terrenos «invadidos y llenos de basuras», como recuerda García. Sin embargo, los bañistas han encontrado alternativas como estacionar en el «camí del Reguer». Por una parte, David Pons, alcalde de Sumacàrcer, opina que cortar los caminos de los campos «no es una buena solución para nosotros porque al final tenemos los caminos vacíos, pero el acceso principal colapsado». Por otra, García sostiene que los cortan «porque lo piden los mismos vecinos para que no destrocen sus huertos». «Si eso supone un problema, lo abriremos, pero les destrozarán los campos», añade la misma.

Respecto a las sanciones por aparcar en esta vía, García asevera: «Somos un pueblo pequeño con solo tres agentes de Policía Local para aplicar sanciones y controlar todo el municipio, si no damos abasto y pedimos ayuda continuamente, al final, ¿de quién es la competencia de la carretera? No encontramos explicación. Es desesperante».

Basuras

La alcaldesa también señala los problemas de suciedad y basuras que registra el municipio por la gran afluencia de bañistas: «El domingo llegamos a recoger cuatro camionetas llenas de bolsas de basura». Además, denuncia que algunos visitantes orinan en plena calle, no respetan señales ni accesos y tampoco contribuyen económicamente al municipio, «que es el que se encarga del mantenimiento de la zona». «Algunos ni aparcan en el aparcamiento ni gastan dinero en los negocios locales», sostiene.

«Ya no baja nadie del pueblo a bañarse a l'Assut y es una lástima»

Para paliar esta situación, el consistorio se mantiene en contacto tanto con la Subdelegación del Gobierno como con el Ayuntamiento de Sumacàrcer y la Guardia Civil. Asimismo, ha reforzado la plantilla de Policía Local de tres a cuatro agentes, pero la edil insiste: «No necesitamos ayuda, necesitamos auxilio».

Además, la acumulación de gente impide que los propios vecinos puedan disfrutar del río: «Ya no baja nadie del pueblo a bañarse y es una lástima porque son los vecinos quienes pagan realmente los impuestos», lamenta. «Estamos ante una masificación sin precedentes, cada año va a más porque cada vez hace más calor y nosotros tampoco vamos a prohibir a la gente que venga a refrescarse, pero esto ya se nos va de las manos», concluye la alcaldesa.