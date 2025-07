Amenaza a la camarera de un bar de Alzira por recriminarle haberse duchado en el lavabo

Las fuerzas de seguridad buscan a un hombre que ha amenazado con un objeto metálico largo a la camarera de un bar de Alzira tras haberse duchado en el lavabo del local. La Policía Local y la Nacional han acudido a la llamada de la trabajadora, aunque el individuo ya había huído. Las autoridades tratan de identificarlo ante la disposición de la afectada a denunciar las amenazas.

Sobre las 19:00 horas, el hombre ha entrado al establecimiento ubicado en la avenida de la Hispanidad para tomarse un café y asearse en la pila del lavabo. «Cuando ha salido del baño, me he dado cuenta de que estaba todo el suelo mojado y le he llamado la atención porque tenemos clientes mayores y podrían haberse resbalado», relata a Levante-EMV la camarera, que tras el incidente ha seguido atendiendo a la clientela.

Grabado por las cámaras

«Cuando le he dicho que me pagara el café, me ha tirado el dinero de malas maneras. De repente, ha sacado un objeto largo, como una palanca o una placa de hierro, para amenazarme. Yo no sabía si era un cuchillo y me he asustado porque creía que me iba a cortar en cualquier momento», detalla la trabajadora, que afirma que va a presentar una denuncia y que todo ha quedado grabado por las cámaras de seguridad del establecimiento.

«Me ha escupido, me ha insultado y ha maldecido a toda mi familia», añade, todo esto, ante la mirada atónita de los clientes que estaban sentados en la terraza. «Llevaba una camiseta negra y parecía que había bebido o estaba desorientado, iba cargando dos bolsas llenas de cosas y de basura», especifican los testigos.