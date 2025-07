"Continuamos pagando el mantenimiento y costeamos una parte de la reparación, pero seguimos sin ascensor ocho meses después"

Han pasado más de ocho meses desde las trágicas inundaciones del pasado 29 de octubre en Algemesí. Los vecinos y vecinas han podido recuperar poco a poco la normalidad, aunque a ritmos bastante diferentes. Hay afectados que todavía no han recibido los cobros del Consorcio de Compensación de Seguros, mientras que otros todavía no disponen de un ascensor a través del cual poder acceder a sus viviendas.

Cartel que anuncia que el ascensor no funciona. / Perales Iborra

"Esto ya parece una burla. Llevamos ocho meses esperando. Llamamos a la empresa y nos dicen que toman nota, pero pasan los días y no hay ningún avance", lamenta Susana Borràs, una de las vecinas afectadas por la falta de ascensor en un edificio situado en la calle Cervantes de Algemesí.

El inmueble, que dispone de seis alturas, está habitado por personas mayores o con movilidad reducida, a las que esta situación les agrava su día a día. Borràs vive en la cuarta planta, pero lamenta que la vecina con mayor edad habita en la sexta. "Estamos agotados", denuncia. En su caso, la afectada explica que los daños en el montacargas dificultan su día a día. "Tengo 61 años y me supone un esfuerzo muy grande subir a casa, sobre todo si voy cargada con la compra", recalca. Borràs reconoce que está sufriendo dolores de espalda por la situación. "Al dolor físco se suma que estamos saturados psicológicamente", lamenta.

La comunidad de vecinos se vio obligada a solicitar un préstamo bancario para abonar el 30 % de adelanto que le solicitaba la empresa de ascensores. Los residentes carecían de liquidez suficiente, ya que aún no habían recibido ninguna compensación y, además, habían sido afectados a nivel particular por las inundaciones.

Los costes de la reparación ascienden a los 18.000 euros. "Pagamos en enero, han pasado más de cinco meses y ellos no han hecho nada", insiste. La afectada reconoce que, tras abonar el anticipo, los vecinos escucharon movimientos en la finca, por lo que pensaban que la reparación iba en marcha. Sin embargo, no fue así. "Casi todas las fincas del pueblo tienen el ascensor reparado y nosotros no tenemos ni una fecha", insiste.

Además, los propietarios del inmueble recalcan que están costeando las mensualidades de reparación y mantenimiento del ascensor cuando este no funciona.

Sin pago del consorcio

La comunidad denuncia que los costes han sido asumidos por los propios vecinos, ya que el consorcio no les ha abonado la cantidad correspondiente. "No hemos recibido nada. Seguimos sin ascensor, con humedad y con las maderas y paredes hinchadas", explica. La situación desespera a los vecinos que no ven la luz al final del túnel. "Los ánimos decaen. No tenemos respuesta", afirma.

El administrador de fincas de esta comunidad, Adrián Palmero, también se suma a la denuncia de la vecina. "La empresa no da fecha de reparación y el consorcio mantiene bloqueada la indemnización", afirma. Reconoce que la comunidad "ha hecho todo lo posible por agilizar su reparación, pero se encuentra atrapada entre la falta de respuesta de la empresa y el estancamiento del expediente de indemnización del Consorcio de Compensación de Seguros".

Palmero reconoce que desde el 7 de enero la empresa no ha aportado ninguna previsión sobre la llegada del material ni sobre el inicio del montaje, que se estima durará alrededor de un mes una vez empiece. "La situación resulta especialmente crítica para los residentes de las plantas más altas, algunos de ellos con movilidad reducida, que se ven obligados a subir hasta siete pisos sin ascensor. Están atrapados entre dos frentes: la inacción de la empresa encargada de la reparación y la falta de resolución del consorcio", insiste.

Los propietarios sólo esperan que la situación se solucione pronto para "poder recuperar la calidad de vida". "Hemos cumplido con todas nuestras obligaciones, pero seguimos sin respuestas ni soluciones”, concluye.