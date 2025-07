Cuando los jóvenes dejan de creer

He leído con mucha atención el último estudio de la Fundación TUI sobre la percepción que tienen los jóvenes europeos del sistema democrático. Y reconozco que me ha dejado inquieto. Uno de cada cinco jóvenes considera que, en determinadas circunstancias, una forma de gobierno autoritaria podría ser preferible a una democrática. En países como Italia, Francia, Polonia o España (donde el dato alcanza el 23%) la cifra debería encender todas las alarmas.

Podemos mirar a otro lado. Podemos decir que son solo encuestas. O podemos tener el valor de preguntarnos qué estamos haciendo mal. Yo prefiero lo segundo.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos permitido que una generación que ha crecido en libertad empiece a dudar de ella?

No es un problema de falta de valores. No es que los jóvenes no crean en la justicia, en la igualdad o en los derechos. Es que no creen que las instituciones los representen. No confían en que la política sirva para transformar su realidad. Y lo entiendo. Muchos han crecido viendo promesas incumplidas, debates llenos de ruido y crispación, y una desconexión total entre sus problemas y las decisiones que se toman desde los despachos.

Y en este punto, no vale señalar solo a “la clase política” como si fuera algo ajeno. Me señalo yo también. Porque a veces vamos tan deprisa resolviendo lo urgente, que olvidamos lo importante: escuchar. Entender. Estar cerca. Volver al terreno.

Desde el cargo que ocupo como alcalde, y también desde mi forma de entender la política, sé que no hay mayor fracaso democrático que el de una generación que deja de creer en ella. Y también sé que revertir esta tendencia no se consigue desde arriba, ni con discursos huecos. Se consigue haciendo. Cumpliendo. Estando. Con hechos.

Hay que volver a hacer política con alma. Con coherencia. Con convicción. Con la cabeza, sí, pero sobre todo con el corazón. No se trata de convencer a nadie con grandes palabras, sino de demostrar con actos que la democracia no es un teatro de gestos, sino un instrumento para cambiar la vida de las personas.

Porque si perdemos a los jóvenes, perdemos el futuro.

Y si ellos pierden la fe en la democracia, el problema no es de ellos.

Es nuestro.