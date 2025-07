La justícia en la Ribera també parla valencià

“La justícia a la Ribera del Xúquer”, en esta llengua, és el títol de l’últim llibre de Joan F. Herrero i Piqueres, que es presenta en la Casa de la Cultura d’Alzira el pròxim dijous, 10 de juliol. Les paraules de presentació aniran a càrrec de Francisco Silla Sanchis, magistrat jublilat, que va ser titular del Jutjat núm. 1 d’Alzira, de 1993 a 1996, el mateix a on l’autor del llibre va prestar els seus servicis com a administratiu durant 27 anys. Silla també en fa la introducció, on destaca “L’extensa obra de Joan Francesc Herrero, les seues múltiples publicacions sobre la història de la Ribera del Xúquer, i especialment sobre Antella els seus costums, les seues aficions, les seues persones, els seus protagonistes, s’expandix en esta ocasió a la Justícia a la Ribera del Xúquer, la seua altra vocació a la qual durant tants anys ha servit professionalment”.

En el pròleg, Herrero explica que “Aquest treball que tenen a les seues mans està fet amb la intenció de recopilar dades d’un temps viscut per mi als jutjats de la Ribera, a Alzira (1979-2006) i Alberic (2006-2013), amb la finalitat de deixar constància per a futurs historiadors que de ben segur eixiran.

La publicació que comentem consta, a banda del pròleg i la introducció, de quatre capítols dedicats als quatre partits judicials en què judicialment i administrativament s’ha dividit la comarca de la Ribera del Xúquer al llarg de la seua història: Alberic, Alzira, Carlet i Sueca.

A més, “La Justícia a la Ribera del Xúquer” conté un capítol dedicat als advocats dels col·legis d’Alzira i de Sueca i un altre als procuradors de la zona.

Un llibre per a la història

És, especialment, un repàs, en ocasions exhaustiu, de fets històrics, relacionats amb la justícia, esdevinguts en la Ribera, com la pantanada de Tous en 1982; explica el funcionament dels jutjats de la comarca, la jerarquització entre ells i respecte als superiors d’àmbit autonòmic o nacional. Herrero té una visió crítica amb el funcionament de la Justícia i és particularment crític amb els motius que donen lloc a les reivindicacions del personal propi i amb les decisions que donaren lloc a queixes de les autoritats municipals respecte a supressions o creacions de noves sales judicials i altres incidències. També és crític amb la falta de personal i recursos que facen funcionar més fluidament les tasques judicials.

Sobre la falta de recursos, incentius i moltes vegades sous no actualitzats, apunta unes declaracions a Levante-EMV d’Antonio Llácer Navarro, degà del Col·legi d’Advocats d’Alzira, en què deia que “invertir en Justícia és invertir en llibertat, i la Justícia, quan és lenta, ja no és justícia”. La lectura d’esta publicació incita a pensar en la falta d’adequació a estos temps tecnològics i d’actualització administrativa de la Justícia en general.

En este llibre, l’autor apunta llargues llistes i aspectes biogràfics de molts jutges, secretaris i altres empleats, des de magistrats a netejadores, passant per administratius, agents judicials i també apunts d’advocats i procuradors. Tot un compendi de dades de personal de la Justícia relacionat amb els jutjats de la Ribera.

Joan Francesc Herrero i Piqueres (Antella, 1953), funcionari de l’Administració de Justícia, és autor d’una extensa obra, centrada en temàtica local, principalment la referida a Antella. D’ell són "Antella, un poble", "Antella, abans i ara", "Antella, de festa en festa"; de tipus biogràfic, ha firmat, "Josep Alberol"a, lletrat i figura icònica d’este poble, "Pintors d’Antella", "Metges d’Antella" i "Francesc Escribano, perruquer". De temes esportius, "Antella, 25 anys amb la Penya Piragüista", "La UD Antella, tot un equip", "Triatló Antella", "Lluís de la Vega, un pilotari".

En narrativa té publicades "Xiquets d’Antella" i "Contalles d’Antella". De fora del seu poble, ha escrit "Torís, 20 anys de democràcia" i "Alginet, 125 anys, amb la SAMA".