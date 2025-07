Nova oferta de visites guiades nocturnes per a commemorar la mort de Jaume I

Amb motiu de la commemoració de la mort del rei en Jaume, el 27 de juliol, Alzira torna a oferir les visites guiades, esta vegada en format nocturn. Es tracta de tres rutes a càrrec del guia oficial Juanjo Sanz Maseres que ens portaran a seguir les passes de Jaume I i de Sant Bernat per la ciutat d’Alzira.

A més de la ja coneguda Ruta Caminant amb Jaume I, podrem gaudir també de les explicacions i detalls de la vida de Sant Bernat. Tres rutes totalment gratuïtes que eixiran des de la plaça Constitució i en el cas de la ruta de diumenge 27 des de la Plaça 30 de desembre.

El regidor de Patrimoni, Xavi Pérez, ha explicat que “amb estes activitats volem repassar la vida del rei a través dels punts d’Alzira que tenen relació amb el seu pas per la ciutat. Convidem a la població a participar en estes activitats que s’han preparat des del de la regidoria de Turisme. El projecte, gira al voltant de la figura del rei Jaume I i també de Sant Bernat, hem d’aprofitar el potencial que ens ofereixen. En 2026 celebrem el 750 aniversari de la mort del rei, i cal posar en relleu la importància del nostre patrimoni com a impuls per al turisme de la ciutat. L’efemèride junt amb les obres de la casa reial són una excel·lent forma de conèixer al rei al seu pas per Alzira” ha explicat el regidor.

Visites Guiades a poqueta nit en Alzira

La proposta inclou tres nits especials per descobrir dos grans protagonistes de la història d'Alzira: Sant Bernat i Jaume I. Itineraris a poqueta nit entre història i llegenda, en una atmosfera única al capvespre, una oportunitat de viure la ciutat d’una manera diferent i suggeridora.

Divendres 18 de juliol

Ruta combinada Sant Bernat i Jaume I, Ruta Caminant amb Jaume I amb visita a l’església de Santa Caterina i les relíquies dels Sants Patrons

Dimats 22 de juliol

Ruta de Sant Bernat. Visita a l’església de santa Caterina i les relíquies dels Sants Patrons

Diumenge 27 de juliol

Ruta Caminant amb Jaume I, un viatge fascinant per a conèixer la vida i l’herència de Jaume I, amb motiu de l’aniversari de la seua mort, el 27 de juliol de 1276, ara fa 749 anys.

Les places són limitades, i per a participar, cal inscriure's al Tourist Info de la Plaça del Regne d'Alzira en horari de 9 a 14 hores, al telèfon 96 241 95 51 o al correu electrònic turisme@alzira.es . L’aforament és limitat.

Auto-ruta Caminant amb Jaume I

A més com ja es va presentar este mateix any, els visitants tenen al seu abast la possibilitat de fer esta visita de manera autònoma. Es tracta d’una ruta circular per la Vila que comença en els Casalicis i acaba en el Mercat, al llarg de la mateixa coneixerem la història del Rei Jaume. Esta ruta sobre Jaume I ja es va presentar a la ciutadania amb èxit en el mes de maig amb motiu del Dia dels Museus

La ruta funcionarà amb codis QR ubicats a diversos llocs de la ciutat, que estaran disponibles en castellà, valencià i anglés. A més s’està treballant per a poder oferir la informació en francès pròximament. Es tracta d’un recorregut fàcil i accessible per a tos els públics. La primera parada es troba als casalicis, continuem per la vila, la plaça de la Constitució, façana de Santa Caterina, Ajuntament, carrer de Santa Llúcia, Santa Maria, parc Aràbia Saudita per a finalitzar en les Muralles.