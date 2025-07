Ola de solidaridad con la alcaldesa de Antella por el intento de agresión de unos bañistas

El intento de agresión que padeció este sábado la alcaldesa de Antella y dos concejales por parte de unos bañistas que se negaban a pagar el aparcamiento ha despertado una ola de solidaridad entre los vecinos de este pueblo y de Sumacàrcer, que observan con impotencia cómo cada fin de semana el municipio se convierte en «un pueblo sin ley» ante la masificación de visitantes que acuden a las playas fluviales del río Xúquer y l'Assut.

Ambos consistorios están en constante colaboración para paliar la situación con las pocas competencias que tienen. David Pons, alcalde de Sumacàrcer, expresa su apoyo a Eugenia García, la de Antella, y a los concejales de Turismo y Seguridad Ciudadana: «Cualquier visitante quiere un espacio limpio y seguro, aunque algunos dejan la porquería allá por donde pasan. No es justo que pasen estas cosas. No es justo que algunas personas solo quieran derechos y no deberes. Todo mi apoyo a Eugenia y su equipo, que a pesar de los escasos recursos que tenemos, hacen milagros para salvar la situación».

Pons vive una situación similar en su pueblo, que se llena de turistas que acuden a l'Illa de l'Esgoletja: «Los aparcamientos, entradas, y cualquier otra tasa que estos horribles meses de verano los ayuntamientos ponemos en marcha frente a la masificación sirven para poder reforzar las tareas de limpieza y seguridad que la masificación provoca, además de intentar salvaguardar el entorno».

Vecinos indignados

Los habitantes de ambos municipios padecen las consecuencias de esta masificación, pues, como explicó García a Levante-EMV, los bañistas dejan basuras en estos espacios naturales y en las calles del pueblo y la acumulación de gente impide que los propios vecinos puedan disfrutar del río: «Ya no baja nadie del pueblo a bañarse y es una lástima porque son los vecinos quienes pagan realmente los impuestos», lamentaba la alcaldesa.

«Estos fines de semana se transforma como si fuera un pueblo sin ley, donde todo el mundo puede hacer lo que le da la gana. Mucho ánimo a Eugenia y al equipo. Qué triste leer estas cosas... la gente cada día tiene menos civismo», expresan algunos vecinos en redes sociales. «Todos con sus sillas, neveras y carpas. El resultado: cero consumo en el pueblo y un auténtico desastre el río por la tarde. Bolsas, sillas rotas, estructuras de lonas, etc. Sin contar todo tipo de música a todo volumen todo el día. Rompen todas las reglas de la ordenanza municipal y no se hace absolutamente nada», añaden. «La situación es insoportable día tras día», resume otro.