Cierre de playas en Sueca por contaminación fecal: «La gente no se ha enterado y viene a bañarse»

Cientos de bañistas no han podido adentrarse hoy en el Mediterráneo más allá de la arena en el Perelló, les Palmeres y Motilla. El Ayuntamiento de Sueca ha decretado esta mañana la prohibición del baño en estas tres playas debido a los niveles de contaminación fecal en el agua, que duplican los valores máximos permitidos. Las muestras han revelado la presencia elevada de bacterias intestinales, indicadores de polución de origen residual.

A pie de playa, los bañistas se resignan ante la situación, que no es nueva. Mientras que aquellos que vienen de fuera muestran su «chasco», los residentes del Perelló aceptan la prohibición. Otros, desinformados, entran igualmente al agua pese a percatarse de las banderas rojas que ondean a lo largo de las tres playas.

Robert Aguado y Sergio Molina juegan a la pelota mientras se mantiene la prohibición de baño por presencia de residuos fecales en el Perelló. / Emma Gómez Pastor

Resignación ante la medida

Dos jóvenes se conforman con jugar a la pelota en la arena mientras no puedan bañarse. Robert Aguado y Sergio Molina aceptan la medida: «Queríamos bañarnos, pero hay que respetar a las autoridades», dicen. Ambos residen en el Perelló, por lo menos, en verano: «Que se queje la gente de fuera es normal porque vienen aquí a propósito para disfrutar de la playa, pero a nosotros, que vivimos aquí, nos da lo mismo no poder bañarnos un día», comenta Aguado.

«Entran igualmente al agua porque creen que la bandera roja es por el oleaje» Socorristas

Los socorristas confirman que muchos usuarios desconocían la prohibición: «Estamos haciendo patrulla por toda la playa. La gente no se ha enterado de la prohibición y, aunque haya bandera roja, entra igualmente al agua porque cree que es por el oleaje, y nos tenemos que acercar a avisar», explica uno de ellos. «Al rato, baja gente nueva y tenemos que explicarles lo mismo, no se han enterado. Todos los años pasa lo mismo con la contaminación», añade el otro.

Ximo Monzó se lava los pies tras habérselos mojado en el Perelló, donde hoy está prohibido el baño por contaminación fecal. / Emma Gómez Pastor

Ximo Monzó, vecino de l'Alcúdia, también con casa en la zona, advierte de que la apariencia del agua puede engañar: «El agua se ve más clara que otros días y tiene buen color, pero la realidad es diferente, vistos los análisis». Lamenta la situación: «Con estas cosas, se arruina una campaña turística y los bañistas huyen», explica a Levante-EMV. Sin embargo, esto no le ha frenado a él: «Yo me he bañado igualmente, pero luego me he duchado en las duchas del paseo». También apunta al mantenimiento de la playa: «Todavía quedan restos de cañas de la dana», destaca.

Alonso García y Gema Resa, veraneantes madrileños con casa en el Perelló, recuerdan que esta situación ya se ha dado en años anteriores. Resa lamenta la coyuntura para sus dos hijos: «Nos hemos mojado solo hasta las rodillas. Es una lástima porque venimos aquí con los niños y al final ellos son los que más disfrutan siempre del agua y, con esto, se llevan un chasco».

Alonso García y Gema Resa recogen sus cosas tras no haber podido disfrutar del baño ante la presencia de bacterias en el agua del Perelló. / Emma Gómez Pastor

Nuevos análisis

Los ayuntamientos de Sueca y el Perelló han ordenado el cierre de las tres playas esta mañana tras recibir un aviso de la Conselleria de Medio Ambiente, a través del Servicio de Calidad Ambiental del Agua y del Servicio de Emergencias 112. Insisten en que la bandera roja permanecerá izada en todas las torres de salvamento hasta que los resultados de las nuevas analíticas (que se realizarán esta misma tarde) garanticen una calidad del agua apta para el baño. El objetivo, según ha comunicado el consistorio del Perelló, «es verificar el estado del agua y reabrir las playas mañana viernes».