El reto de un ultrafondista de Alzira: Recorre 261 km en 39 horas tras solo ocho meses de preparación

¿Se imaginan estar en su sofá y ocho meses después pesar 25 kilos menos y correr 261 kilómetros durante 39 horas seguidas? Eso ha realizado José Manuel Huertas, un elianero afincado desde hace ocho años en Alzira que pertenece al Rickysporteam Alzira. Aunque anteriormente había hecho deporte, “no tenía motivación hasta que el fallecimiento de mi abuela me animó a prepararme”. Huertas decidió ponerse en manos de Ricky Sisternes y en unos meses cumplió una vieja deuda, correr los 101 km. de Ronda (Málaga). “Al acabar la carrera, me dijeron que un compañero no podía participar en la Backyard Ultra en Los Montesinos (Alicante)”.

El reto era mayúsculo porque se trata de una carrera en la que hay que recorrer 6,7 km en una hora y hacer todos los circuitos que se pueda. Si con el paso de las horas no se puede completar el recorrido, queda eliminado. José Manuel corrió con Paco Bueno, que completó 93,8 km en catorce vueltas. El expresidente del club, José Vicente Belenguer, recorrió 160 km en veinticuatro vueltas. “Al principio pueden sobrar unos diez minutos por hora en los que se aprovecha para descansar mínimamente y comer o hidratarse, pero después la pausa es mínima porque tampoco es bueno parar demasiado”. Además de la compañía de Paco y José, “también hay que agradecer el apoyo de Juan José Ortega que nos preparaba el agua y la comida y no durmió hasta el mediodía”. En un recorrido tan largo, los corredores se alimentan con dátiles, galletas de avena, sándwiches “y todo lo que nos indicaba el nutricionista Abel Pérez. Solo me preocupó que hasta las 35 horas de carrera no había defecado”, añadió el ultrafondista.

Récord de la prueba

Cuando José Vicente Belenguer dejó de acompañarle encontró apoyo en el influencer Fran Bowtie. Este había acudido a la carrera con otro ultrafondista, Cristian Valcárcel, que se retiró a las 20 horas. “La gente iba acabando hasta que nos quedamos los dos solos. Ambos nos ayudamos y decidimos que después de 38 horas no íbamos a luchar por ganar el uno al otro. Completamos la 39ª vuelta con la que batíamos el récord de la prueba y nos retiramos”. La organización tuvo a bien darles a cada uno un trofeo de vencedor y de recordman. “Ha sido un reto duro. Me tenía que levantar a las 4 de la mañana a entrenar para ir a València a trabajar pero ha valido la pena”, concluyó.