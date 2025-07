Un projecte vital per al futur de Carcaixent

Com a carcaixentí, arquitecte i urbanista, estic emocionat per de veure començar les obres de l’eix Julià Ribera - Sant Francesc d’Assís. No obstant, com antic regidor i valedor del projecte, estic a l’expectativa de que l’execució estiga a l’alçada del projecte.

Les obres que s’estan duguent a terme al que li podriem dir, el carrer principal del nostre poble, son de tot menys fàcils. I el procés previ tampoc va ser precisament, un passeig. Vam haver d’estar anys impulsant un projecte urbanísticament complex, que sabíem que no podria satisfer a tot el mon i que havia de resoldre moltes més coses més enllà dels bonys i clots de l’empedrat: un clavegueram desfet, la superposició d’instal·lacions de tot tipus, una falta absoluta d’accessibilitat universal… Sense deixar de perdre de vista les necessitats del dia a dia del carrer: l’activitat comercial i residencial, durant el transcurs i en el després de les obres. I per suposat, una reurbanització com aquesta devia posar en valor el caràcter del carrer, la seua escena urbana i òbviament, el seu característic empedrat de basalt.

Les obres al carrer Julià Ribera ja han començat. / Perales Iborra

Per això i amb un gran esforç, es va llançar un concurs d’idees, un procediment administratiu inèdit al nostre poble. L’objectiu: Trobar la millor solució, triada per la ciutadania i seleccionada per un comité d’experts, per eliminar les notables deficiències del carrer i recuperar el caràcter representatiu, amable i central que aquest recorregut urbà ha tingut al llarg de la història.

Així, el que tenim sobre la taula i que tant de bò s’execute és un projecte òptim, atenent que preveu un carrer amb accessibilitat universal, amb una plataforma adaptable als diferents usos quotidians i festius, que garanteix la inclusió de vegetació i que alhora preserva l’empedrat històric que ens acompanya ja cent anys. Un projecte representatiu del model de ciutat del s. XXI al que hem d’aspirar, però que també recupera els valors i l’essència perdudes amb el pas dels anys. Valors i caràcters oblidats a causa d’una falta de mires de tants i tants governs municipals, que fins a l’arribada de Compromís a l’alcaldia, havien estat estat sempre més atrets per plantejaments urbanístics de creixement (més aprofitosos i rendibles) que de regeneració de la ciutat consolidada.

En tot cas, no voldria que aquestes línies es convertiren en una sèrie de retrets cap als actuals governants, que en precampanya electoral tingueren l’oportunitat de recolzar i donar suport a una proposta òptima, però que van decidir triar la crítica fàcil i el discurs barat.

Voldria que aquestes línies serviren per a agraïr que per fi, impere el trellat i no la aritmètica electoral per tirar endavant aquest projecte, vital per a definir el futur de Carcaixent com a ciutat. Per felicitar-los (i felicitar-nos, com a carcaixentines i carcaixentins) perquè en uns anys, podrem disfrutar d’un recorregut urbà digne, que connecte el cor (Plaça Major) amb els pulmons (Passeig i Parc Navarro Darás) de l’organisme viu que és el nostre poble. Una artèria de vida i no sols, de cotxes.

Però per a això, a banda de la regeneració de l’eix Julià Ribera-Sant Francesc d’Assís, caldrà que la corporació siga valenta i prenga les mesures de reordenació de trànsit que realment organitzen i garantisquen una mobilitat sostenible, eficient i segura per a totes i tots, no sols per a les quatre rodes.