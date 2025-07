El restaurant Arnadí i el forn Bèrnia tornen a guanyar el concurs que promociona l'esmorzar a Alzira

Este dijous va tindre lloc el lliurament de premis al millor esmorzar a la plaça Sant Joan, on vam gaudir de l’actuació de la monologuista Carol Tomàs. El restaurant Arnadí ha estat guanyador del premi, Borreguet d’Or al Millor Esmorzar, mentre que el premi Borreguet d’Or al Millor Pa ha sigut per al forn Bèrnia. El Cremaet d’Or, novetat d’esta edició, ha estat per a Ca Tomás.

Durant els mesos de maig i juny ha tingut lloc la ‘Ruta de l’esmorzaret del millor pa del món’, una campanya que ha superat les xifres de participació de la primera edició, celebrada l’any passat i que recordem que té com objectiu posar en valor l’ofici dels forns tradicionals i fomentar la col·laboració entre el gremi de forners i el sector hostaler. Es tracta d’una iniciativa de l’Associació Cultural Falla Sant Joan conjuntament amb el departament d’IDEA de l’Ajuntament d’Alzira, que agraix tot el treball, dedicació i esforç als participants i la col.laboració de la Falla Sant Joan d’Alzira.

Enguany amb la promoció a través de xarxes amb els influencers de ‘La ruta dels esmorzars’ ha aconseguit que la iniciativa tinguera una major repercussió entre tota la gent que li agrada el bon esmorzars. Destacar també que en els dos últims mesos hi ha hagut un augment significatiu en l'economia local, amb més de 2.000 esmorzadors, que han tastat els Borreguets que han oferit els bars i forns tradicionals.

La regidora de Comerç Gemma Alós, ha manifestat que «la ruta d'esmorzars ha superat totes les nostres expectatives en termes de participació, afluència i impacte econòmic en esta segona edició. A més s’ha fet una bona campanya de publicitat que dels bars i forns participants, que des d’ara són encara més coneguts i han pogut augmentar i tindre nous clients, tant d’Alzira com de fora».

La ruta d’esmorzars ha emparellat a 5 forns amb 8 bars. Cada establiment ha oferit l’entrepà anomenat “Borreguet” elaborat amb el pa del forn assignat. L’acte d’entrega de premis tant als guanyadors com dels participants s’ha celebrat a la plaça de Sant Joan.

D’altra banda, ahir 7 de juliol, es sortejaven entre els votants targetes Alzira valorades en 100€ i 50€ per a consumir en el comerç local i esmorzars dobles en el bar guanyador.

Guanyadors de les targetes: Maria Benavent González i Josep Gregori Sanjuan

Guanyadors dels esmorzars: Mª Carmen Ramírez, Carmen Mª Expósito, Inmaculada Montalvà, Pepe Ferrer, Maria Gracia Pastor, Beatriz Belda, Tania Saez, Rosario Moya, Andrea Sarrió, Carmen Soler, Alberto Boquera, Vicente Pau, Jaime Gómez, Daniel Hortelano i Daniela Fayos.