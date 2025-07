«Los vecinos de Antella hemos pasado de disfrutar l’Assut a no poder ni bajar los fines de semana»

«Los vecinos de Antella hemos pasado de disfrutar l’Assut a no poder bajar los fines de semana», lamenta Marcos Estarlich. Los problemas de masificación que se registran cada verano en este paraje del Xúquer, que incluso han derivado en un intento de agresión a la propia alcaldesa el pasado fin de semana por parte de unos bañistas que se negaba a pagar los 15 euros del parking, ya tienen un impacto directo en las costumbres de los vecinos de la localidad, que optan por no bajar a l’Assut durante los fines de semana debido a la acumulación de gente que se desplaza hasta el municipio para refrescarse.

La gran afluencia de bañistas y visitantes genera además una gran cantidad de basura que no solo representa un sobrecoste para el ayuntamiento sino que, además, como denuncian los vecinos de Antella, acaba llegando al agua deteriorando el paraje.

«Se pueden ver las botellas de agua cuando estás nadando», relata Arnau Conejero, un joven de Antella que ve como el lugar donde se bañaba desde los tres años esta perdiendo su encanto. «Cuando venimos los lunes está lleno de basura», relata. Además, expresa su preocupación por un posible cierre de l’Assut si no se logra controlar la situación: «Nos molestaría que cerraran el acceso por cómo dejan el paraje los que vienen de fuera y no nos dejaran nadar ni a los vecinos».

El Ayuntamiento de Antella ha implantado diferentes medidas para frenar la masificación que registra cada año cuando llega el período estival. Desde hace unos años se prohíbe aparcar en las calles del núcleo urbano a las personas que no son de Antella durante los fines de semana del verano y, como alternativa, el ayuntamiento ha habilitado dos zonas de aparcamiento para los visitantes, en las que también ha aumentado el número de contenedores de basura para que la gente deposite los residuos. La realidad, no obstante, según los vecinos, es otra: «Los que vienen de fuera dejan la basura y el ayuntamiento no sabe cómo gestionarlo», expone Ismael Sotos, quien señala que «no le cerramos la puerta a nadie, solo queremos civismo».

Antella no es el único municipio de la Ribera con este problema, Sumacàrcer también sufre la misma situación todos los fines de semana. Como ya comentó el alcalde del municipio David Pons a Levante-EMV «estamos desbordados» con la llegada masiva de bañistas a la localidad.

«No le cerramos la puerta a nadie, solo queremos civismo»

La afluencia de visitantes no solo provoca que se llenen las zonas de aparcamiento sino que, además, la carretera que comunica Antella y Sumacàrcer se llena de vehículos en ambos márgenes, allí donde hay un mínimo espacio. El domingo se vivieron momentos de tensión cuando, a consecuencia del incendio declarado en el linde de los términos de Antella y Cotes, se cerró la carretera que discurre por el marten derecho del río, por lo que el conocido como Camí del Reguer quedó como único acceso y salida de Sumacàrcer. Cabe recordar que Antella cierra los fines de semanas algunos caminos rurales de la partida del Reguer para evitar que se aparquen vehículos en ellos.