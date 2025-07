"El cartel de este año demuestra que la próxima década va a ser brillante en el COTIF"

El comité organizador del Torneo Internacional de Fútbol de l'Alcúdia no tiene dudas. "La próxima década, que camina ya hacia el 50 aniversario, va a ser brillante en el COTIF". Así lo manifestó el viernes en la presentación del torneo el presidente, Eliseu Gómez, destacando el cartel de participantes, con siete selecciones internacionales (Uruguay, Mauritania, Venezuela, Argentina, ADH Brasil, Chile y Arabia Saudí) y el Valencia CF como homenaje al pueblo valenciano tras la dana, más si cabe en una localidad, l’Alcúdia, que sufrió enormemente los efectos devastadores de las riadas.

El estadio municipal de Els Arcs acogió el acto de presentación. El mundo del fútbol volvió a reunirse para conocer todos los detalles de un evento deportivo que llega a la 41ª edición con una salud envidiable. La especial celebración en recuerdo de los afectados de la dana estuvo en todo momento presente. Gómez anunció que el COTIF, en solidaridad con la localidad de l’Alcúdia, rechaza las ayudas municipales para que puedan destinarse a primeras necesidades tras la riada, como muetra del compromiso social del torneo. Por su parte, el alcalde, Andreu Salom, afirmó: “La actual no es una edición más. La dana destruyó nuestro pueblo y otros municipios vecinos. No podemos olvidar a los voluntarios que estuvieron desde el primer momento ayudando, como tampoco a empresas que arrimaron el hombro con las primeras necesidades. Estamos al inicio de la reconstrucción y por tanto es un año complicado que, sin embargo, no ha impedido que se celebre el COTIF, el mejor COTIF de la historia. El éxito del torneo se cimenta en la simbiosis perfecta entre el COTIF y el ayuntamiento”.

Estuvo presente el Director General de Deportes de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera, quien adujo que el COTIF está entre el “pequeño grupo de actos de nuestra Comunitat Valenciana que es patrimonio histórico-deportivo. No hay nada igual. Por impacto mediático y por nivel deportivo. El COTIF hace el deporte de la Comunitat más grande cada año”. Por último Pepe Enguix, presidente del comité técnico de árbitros de la Federación Valenciana de Fútbol reflexionó sobre el enorme reto que supone para el mundo arbitral tomar parte en un torneo tan exigente como el COTIF.

El comité organizador aprovechó el multitudinario acto (en el que se repartió el libro-guía oficial del torneo) para homenajear al vicepresidente del COTIF, Fausto Clemente, así como a un nutrido grupo de empresas que hacen posible la realización del campeonato.

En los prolegómenos de la presentación tuvo lugar el sorteo de grupos y emparejamientos del COTIF Promesas Istobal, que reúne a decenas de equipos de las categorías inferiores y que este año ve nacer una modalidad femenina, en la que se darán cita cinco formaciones única y exclusivamente de chicas. Una novedad de la presente edición que vuelve a subrayar la apuesta de la organización por el fútbol femenino.