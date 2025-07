La exalcaldesa de Antella ya sufrió un escrache de bañistas en 2013

Eugenia García no es la primera alcaldesa que ha sufrido un escrache por tratar de blindar su pueblo, Antella, contra la masificación de los bañistas en l’Assut. En 2013, una decena de personas se concentró en la casa de Amparo Estarlich cuando esta llevaba menos de un mes como alcaldesa.

Dos días seguidos de protesta

Los autores de la protesta, que eran bañistas, se quejaban de las denuncias que el municipio ya imponía por estacionar en el casco urbano, una medida que se puso en práctica ese verano (y que a día de hoy sigue más vigente que nunca) para proteger a los vecinos de la localidad de la llegada masiva de turistas. Los manifestantes averiguaron dónde vivía la primera edil y se personaron en su puerta dos días seguidos.

Como informó Levante-EMV en su día, Estarlich manifestó que los turistas «estaban nerviosos» y les atendió cortésmente aunque reclamaba que la situación no se volviera a producir porque ella no era la responsable ni la encargada de solucionar el problema. «Yo me pongo en la posición de las personas que vinieron a mi casa porque es mucho dinero, pero tienen que entender que hay una serie de señalizaciones que ellos incumplieron y por lo tanto fueron denunciados», explicaba la exalcaldesa.

El motivo de la protesta fue que los sancionados habían consumido en un local del municipio, donde se les daba un ticket que les permitía estacionar en el casco urbano durante unas horas. Sin embargo, no lo pusieron en un lugar visible del vehículo para que los agentes de policía les permitieran el aparcamiento, por lo que se les aplicó una penalización de cien euros.