Recientemente, una pequeña localidad valenciana ha vivido una escena más propia de una película cutre que de una jornada estival. Un grupo de bañistas (turistas, domingueros…) zarandeó el coche de la alcaldesa tras un intento de poner orden en un espacio natural saturado como es l’Assut d’Antella. Zona tradicional de baño de la localidad. Y no, no era el Capitolio. Era un río. Un paraje. Un recurso público. Un bien común.

El suceso no sólo debería hacer saltar las alarmas por la agresividad intolerable que muestra este tipo de especímen (poco sapiens), sino por lo que representa: la expresión perfecta de lo que podríamos llamar sin pudor “colonialismo turístico”. No es el primer caso, ni será el último. El problema no es el turismo en sí mismo. El problema es el turismo sin límites. Sin respeto. Sin reglas. Un fenómeno que en nombre de la libertad y los bocadillos de calamares está generando más conflictos que consensos, más impactos que ingresos, y más moniatos que beneficios. Y habrá quien se pregunte: ¿Qué es el colonialismo turístico? Pues miren, es, en esencia, la apropiación cultural, social y ambiental de un territorio por parte de quienes lo visitan masivamente, con expectativas de consumo ilimitado, ignorando las dinámicas locales, los límites del entorno y los derechos de quienes lo habitan y cuidan todo el año.

Vehículos a ambos lados de la carretera que comunica Antella y Sumacàrcer, el pasado domingo. / Fermín García

La lógica es simple: “Yo he venido a disfrutar. Y si tengo que invadir, contaminar, molestar, o incluso zarandear a una alcaldesa, pues se hace. Porque pago mis impuestos (habría que verlo) y he pagado una birra a 3,50 € y eso me da derecho a todo.” Ese es el bargumento (véase también “Riscos del menystenir els moniatos”) que se repite de forma masiva, impulsado por ciertas facciones de clase política, cryptobros, y otras tribus más cortoplacista y los operadores turísticos más insaciables. Un modelo basado en la estupidez sistémica descrita por Cipolla: causar daño sin obtener ningún beneficio racional. O como decimos en valencià: fer el moniato.

Récord de turistas en 2023

Miren, en 2023, España recibió 85,1 millones de turistas internacionales, según el INE. Un récord. Una fiesta. Y se sigue vendiendo como una buena noticia… Una cifra que equivale a casi el doble de la población hispana. Si a eso le sumamos el turismo interno, tenemos literalmente una turbo-humanidad flotando sobre la frágil piel de nuestros pueblos, playas y montañas… y sobre la paciencia cada vez más erosionada de las personas del lugar. Barcelona ya no sabe dónde meterlos. Mallorca limita el alquiler vacacional. Donosti quiere regular la llegada de cruceros. Y en las zonas rurales, pueblos como Antella, Montanejos o Chulilla se ven desbordados cada fin de semana de verano, sin servicios adecuados, sin un retorno económico real (sin hacer trampas a la hora de hacer los números, y considerando el impacto negativo), y con una ciudadanía que empieza a estar hasta el gorro (con razón).

Un ejemplo extremo sería el del monte Everest, símbolo máximo del turismo extremo, donde se han registrado colas de hasta 300 personas para hacer cima, como si fuese la calle Colón de València en plenas navidades... Montañeros que mueren esperando su turno en la “zona de la muerte”. Selfies con cadáveres congelados. Símil macabro, pero perfectamente aplicable: hemos sustituido la experiencia por la postal, el respeto por la apropiación, la aventura por el ego. Viajar, por hacer turismo. Ser viajeros, por ser domingueros. ¿Dónde está el límite?

Y es que, aunque a las patronales sectoriales les toque la moral leerlo, las masificaciones deterioran hábitats, erosionan suelos, colapsan ecosistemas fluviales, y contaminan aire y agua. ¿Queremos datos? Solo en tierras valencianas, el uso recreativo masivo de parajes fluviales ha incrementado la carga contaminante en tramos sensibles, con presencia de microplásticos y residuos visibles en zonas protegidas. El ruido, el pisoteo, la música de altavoces inalámbricos piscineros, las basuras, los coches mal aparcados... no son un daño colateral, son la dinámica habitual. Se ha detectado una tendencia creciente de espacios naturales convertidos en chiringuitos sin licencia, con neveras, toldos, reguetón y generadores. Todo vale, al parecer.

Y tampoco es cuestión de preocuparse más por los patos que por los habitantes locales. Gracias a estas barbaridades la gente local se ve desplazada de sus propios espacios. La subida del precio del alquiler para hacer viviendas turísticas, la saturación de servicios, la pérdida de identidad cultural, el “a mí hábleme en cristiano” de toda la vida... y el conflicto directo, cuando los visitantes se sienten con más derechos que quienes habitan el lugar. Las redes están llenas de vídeos de confrontaciones en playas, ríos y montañas, en los que quien intenta proteger el entorno es tachado de mil lindezas. Lo triste es que muchas instituciones, en lugar de defender lo público, se pliegan a la lógica del “todo por el turismo”, olvidando a sus vecinos. Y aquí es donde Cipolla vuelve a tener razón: la proliferación de moniatos (turistas o no) está generando un entorno insostenible. Y lo peor es que no lo hacen por maldad calculada. Lo hacen por pura estupidez organizada.

¿Y la economía? ¡Ay el falso mito de la rentabilidad! El argumento estrella de quienes lo justifican todo es el económico. Pero se desmonta fácil:

Parte del dinero se va a plataformas internacionales (Booking, Airbnb, Uber, etc.).

Parte del dinero no va con factura, porque ¿quién quiere bomberos, hospitales o universidades pagadas con dinero de nuestros impuestos cuando se lo puede llevar crudo?

Los empleos que se crean son muchas veces precarios, estacionales y poco cualificados.

Los costes ambientales, sociales y de mantenimiento de infraestructuras no se internalizan . Los paga el municipio. Pero eso no sale en las estadísticas…

. Los paga el municipio. Pero eso no sale en las estadísticas… No hay redistribución territorial real del beneficio. Los pueblos se llenan, pero no cobran. Y si lo intentan… los zarandean (a veces, literalmente).

Si se hicieran bien los números, probablemente muchas localidades descubrirían que pierden dinero con el turismo masivo. Y además de insostenible, sería deficitario. Pero claro, como el ingreso no pasa por caja directa, se sigue vendiendo la moto del “motor económico”. Por todo ello, hay que combatir el colonialismo turístico de forma activa. El turismo (responsable, racional, respetuoso…) puede ser una herramienta maravillosa para el desarrollo de un territorio. Pero para eso debe adaptarse al territorio, no al revés. Tiene que ser planificado, con límites, con tarifas, con cupos si hace falta. Con retorno justo para la comunidad local. Y, sobre todo, con educación. No puede ser que el deseo de una minoría, el lucro de unos pocos, o la interpretación ultraindividualista de la palabra “libertad” (síndrome de Viva Yo y Mi Caballo) pese más que el derecho colectivo a disfrutar y proteger un entorno común.

Ni la libertad incluye zarandear alcaldesas, ni el turismo es un derecho absoluto. Como todo en democracia, tiene que tener límites. Límites que respeten a los habitantes del lugar, la biodiversidad, la cultura y el patrimonio de las comunidades locales, y la salud mental de quienes viven y conviven en esos espacios. El instrumento básico se llama Plan de Uso Público. No es tan difícil. Se basa en la capacidad de acogida del territorio. Y evita problemas. También pueden probar a viajar de otras maneras (les invito a probar el cicloturismo de alforjas por lugares poco masificados. Insuperable).

Y si no entienden esto, que es básico, háganos un favor: Mejor no vengan