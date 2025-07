Alzira compta amb un nou camió de bioresidus

Alzira disposa d'un nou vehicle per a la recollida de residus orgànics, seguint el Pla Local de Gestió de Residus cal implantar la fracció de residus orgànics en tot el municipi d'Alzira.

La Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, establix un marc legal per a la gestió de residus a Espanya, alineant-se amb els objectius de la Unió Europea en matèria d'economia circular i protecció ambiental. Esta llei introduïx importants novetats en la gestió de residus, incloent-hi la prevenció, la reducció, la reutilització, el reciclatge i altres formes de valorització, prioritzant sempre la jerarquia de residus. A més, aborda la problemàtica dels sòls contaminats i establix mesures per a la seua recuperació i descontaminació. Per tal d’ajustar-se legalment, l’Ajuntament ha adquirit un camió recol·lector satèl·lit sobre xassís de tipus lleuger per a la recollida de bioresidus.

La fracció de bioresidus inclou principalment restes d'aliments i residus vegetals generats en llars, comerços, mercats, establiments de restauració i altres grans productors. La seua correcta separació en origen i recollida diferenciada permet el seu tractament biològic (compostatge o digestió anaeròbia), la qual cosa contribuïx significativament a:

Reduir la quantitat de residus que acaben en abocador o incineració.

Disminuir les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle.

Obtindre productes útils com el compost o el biogàs.

Complir amb la normativa vigent

Este servici de recollida de residus de la fracció orgànica es farà a càrrec de l'actual concessionària del servici de recollida de residus sòlids urbans i neteja viària a través d'una cessió a l’empresa FOVASA de l’ús del vehicle de titularitat municipal.