La masificación del río Xúquer ahoga a Antella

Lo que siempre ha sido fuente de vida se ha convertido en un problema crónico para Antella. El río Xúquer, motor natural de la Ribera y refugio fluvial de miles de bañistas en verano, asfixia a esta pequeña localidad de apenas 1.100 habitantes que cada fin de semana ve cómo l’Assut se llena de bañistas y de basuras, se saturan sus aparcamientos y se tensa la convivencia entre turistas y residentes, que afirman haber notado un auge de este tipo de turismo desde la pandemia.

La temporada alta de verano apenas ha comenzado, pero el municipio ya enfrenta varios retos en la gestión turística que, como sus propios gobernantes reconocen, escapa a sus competencias y recursos. El incendio en la partida del Clot del Negre el pasado fin de semana obligó a cortar la carretera CV-555, lo que desvió el tráfico por la ya saturada vía del «camí del Reguer», una carretera entre Antella y Sumacàrcer donde cientos de coches aparcan a ambos márgenes sin control.

Masificación en Antella / Francisco Calabuig

Intento de agresión

La situación alcanzó el mayor punto de tensión con el intento de agresión que padeció el equipo de gobierno hace una semana. Eugenia García, alcaldesa de Antella, junto a los concejales de Turismo y de Seguridad Ciudadana, fueron increpados por una familia de bañistas que se negaban a pagar el aparcamiento y comenzaron a sacudir el coche en el que iban los tres ediles. García resume la situación: «No necesitamos ayuda, necesitamos auxilio». El ayuntamiento ha reforzado su dispositivo: un agente más de policía, más informadores a pie de río, personal para los parkings y brigadas de limpieza, pero todo parece insuficiente, por lo que la Subdelegación de Gobierno anunció la semana pasada que enviaría refuerzos de Guardia Civil, Policía autonómica y Seprona los fines de semana ante la llamada de auxilio del consistorio.

Los bañistas incívicos generan montañas de basura en l'Assut de Antella. / Levante-EMV

Para intentar contener la presión, Antella se ha blindado durante los últimos años. En 2024 abrió un nuevo parking municipal, con lo que amplió a 260 el número total de plazas de aparcamiento. Normalmente, el parking es de pago los fines de semana y gratuito en días laborables, pero en temporada alta habrá que pagar todos los días un precio de 15 euros por vehículo. El entorno de l’Assut no es un paraje natural protegido y por tanto Antella no puede regular la entrada, solo el estacionamiento.

Tarjeta para residentes

Este año, el ayuntamiento ha introducido una novedad: entre el 15 de julio y el 15 de agosto, solo podrán aparcar en el casco urbano quienes cuenten con una tarjeta azul, exclusiva para residentes o familiares directos, cuando antes la restricción se limitaba solo a los fines de semana. La alcaldesa insiste: «No se trata de prohibir el baño, sino de garantizar la convivencia». Aun así, algunos visitantes no comprenden la situación y reaccionan como ya padecieron la alcaldesa y los concejales.

Sumacàrcer, municipio vecino, también toma cartas en el asunto. Su alcalde, David Pons, califica de «absolutamente desbordado» el panorama y admite que el colapso compromete incluso la seguridad ante emergencias. Ambos municipios claman por una solución conjunta.

Esta masificación turística (en la que los visitantes ni siquiera invierten en los comercios locales, pues se llevan la comida y todo lo que necesitan de casa) no solo afecta al tráfico, sino que también ha transformado la forma en que los vecinos de Antella se relacionan con su entorno natural. Los propios residentes de Antella han dejado de acudir al río y temen que esta tensión derive en el cierre del paraje al público. «Es una lástima —lamenta García— porque son ellos quienes pagan los impuestos y ya no pueden disfrutar de su propio pueblo». Mientras tanto, la masificación se agrava cada verano. Las temperaturas suben, la afluencia crece y los pequeños pueblos como Antella siguen luchando por no ahogarse bajo la marea turística. Para muchos vecinos, l’Assut ha dejado de ser «su» rincón del río Xúquer.