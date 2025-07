L'Ajuntament d'Alzira aprova la devolució de l'IBI rústic als afectats per la dana

L'Ajuntament d'Alzira està duent a terme les gestions necessàries per a procedir, d'ofici, a la devolució dels rebuts de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa rústica corresponents a l'exercici 2024. D’esta manera, es busca evitar gestions innecessàries per a les persones afectades i facilitar al màxim el procés de devolució, sense que els interessats hagen de sol·licitar-la.

Esta devolució es troba dins de les mesures establertes pel 12 del Reial decret-llei 6/2024, de 5 de novembre, de resposta davant els danys causats per la dana en diferents municipis entre els quals es troba Alzira. L’objectiu és pal·liar les conseqüències econòmiques dels desastres provocats per la riuada del 29 d’octubre, en el cas d’Alzira això afecta a la totalitat del terme.

“Des de l’Ajuntament estem fent un esforç perquè estos beneficis fiscals arriben, de la manera més àgil i ràpida possible, i per això anem a fer les devolucions d’ofici, sense que els afectats hagen de fer cues ni gestions. Volem simplificar al màxim les gestions per als veïns i veïnes”, ha explicat el regidor d’hisenda, Andrés Gomis

El regidor d’hisenda Andrés Gomis. / Levante-EMV

La devolució d’ofici implica que de manera que automàticament es tornen els diners als contribuents. En el cas d’aquells que tenen domiciliat el pagament del IBI, rebran la devolució en el mateix número de compte en que es carrega el rebut. Esta és la situació més freqüent en la majoria de casos. D’altra banda aquells que no tenen el rebut domiciliat, hauran rebut o estaran rebent en els pròxims dies els requeriments per a completar el full de manteniment de tercers, per a indicar les dades del número de compte en el que s’ha de fer la devolució.

La previsió es poder iniciar el pagament en l’últim trimestre de 2025.