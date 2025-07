Unos okupas agreden a un concejal de Carcaixent que asistía al tapiado de una vivienda

Unos okupas han agredido a un concejal del Ayuntamiento de Carcaixent cuando acudía al tapiado de una vivienda con la brigada de obras. Los agresores le lanzaron una botella de vidrio desde el balcón de un segundo piso que el regidor logró esquivar, le increparon y le amenazaron de muerte a él y a su familia, según relata la alcaldesa de la localidad, Carolina Almiñana. Los hechos ocurrieron este lunes sobre las 9:00 horas en la calle, a las puertas del número 40 de la avenida Germanías, una finca que hace apenas dos meses ya registró una agresión por parte de unos okupas a otro vecino.

El concejal de Servicios Públicos, Fernando Sanchis, acudió junto con la brigada de obras, tres patrullas de la Guardia Civil y dos de la Policía Local a tapiar una vivienda que ese mismo día se había quedado vacía. Esta finca está okupada en su práctica totalidad, aunque algunos residentes (que no son conflictivos y se instalan en esas viviendas porque pagan la entrada del piso a un particular que luego desaparece y son engañados) colaboran con los servicios municipales. Un vecino que ha conseguido regularizar su situación e irse a otro piso en otra zona con un alquiler legal avisó al consistorio de que la vivienda que hasta ahora ocupaba ilegalmente se iba a quedar vacía, por lo que Sanchis y la brigada de obras acudieron ese mismo día a tapiarla para evitar nuevas okupaciones.

Amenazas

«Además de la agresión, le insultaron y le amenazaron con cortarle el cuello a él y miembros de su familia», explica Almiñana. Sanchis ha presentado una denuncia en la que se acusa a los agresores de delitos de atentado contra la autoridad, de amenazas graves y de injurias graves con publicidad (ya que los insultos también se extienden a las redes sociales).

La alcaldesa afirma que se trata de los mismos okupas que hace menos de dos meses agredieron al único inquilino con contrato legal de esta finca de la avenida Germanías, a quien le fracturaron la mandíbula y perforaron el tímpano, lo que le produjo la pérdida de un 50 % de la audición en ese oído. Los okupas pensaban que él los había delatado por realizar enganches de luz ilegales. La víctima tuvo que mudarse a otra calle.

Sanchis, la brigada de obras, las tres patrullas de Guardia Civil y las dos de Policía Local acudieron al tapiado de la vivienda que se había quedado vacía ese mismo día tras obtener los permisos necesarios de la Sareb, que es la entidad propietaria de esta y otras tres fincas del mismo bloque, aunque todavía está a la espera de los derechos de explotación de las mismas. «Desde hace meses hablamos todos los días con la Sareb y por eso hemos podido actuar rápido para tapiar la vivienda», detalla Almiñana.

Política antiokupación

La alcaldesa recuerda que el consistorio pretende aprobar en el pleno de julio una nueva ordenanza municipal antiokupación, la cual obligará a los propietarios de viviendas que lleven ciertos meses vacías a tapiarlas. «Si no, en el momento que considere el ayuntamiento, se tapiará sin ningún tipo de requerimiento», expone la edil. En el caso de esta última vivienda en la avenida Germanías, tuvieron que requerir a la Sareb porque la ordenanza todavía no ha sido aprobada ni está en vigor.

No es la única medida que el Ayuntamiento de Carcaixent ha tomado contra la okupación: desde 2023, prohíbe el empadronamiento a aquellas personas que no sean propietarias o no dispongan de un contrato de alquiler regularizado. «Esto también ha sido motivo de amenazas contra mí», denuncia Almiñana. «Estos hechos, aunque son muy lamentables, peligrosos y graves, no van a hacer que nosotros decaigamos en nuestra lucha contra la ocupación ilegal», concluye.