La presidenta de la JLF se enroca pese al amago de censura apoyado por el 60% de las fallas de Alzira

La presidenta de la Junta Local Fallera (JLF) de Alzira, Paqui Vallés, no tiene intención de dimitir a pesar del amago de moción de censura avalada inicialmente por el 60 % de las comisiones de la ciudad, como adelantó en primicia Levante-EMV, y de que en la asamblea extraordinaria celebrada este lunes a petición de las fallas, los presidentes le manifestaran que han perdido la confianza en ella y su equipo por su gestión realizada en su primer año al frente de la entidad.

La asamblea, pese al órdago lanzado por las fallas -la moción de censura no se ha presentado por la falta de consenso sobre el candidato y diversas fuentes señalan que no está descartada– transcurrió con tranquilidad. Un representante de las comisiones leyó un manifiesto que recoge los motivos que han llevado a la propuesta de destitución, que se resumen en que la gestión de la JLF «ha comprometido el prestigio de la fiesta, con una acumulación de errores, desorganización y desmotivación entre los falleros, que hace peligrar la confianza de la sociedad y las instituciones». No se dio pie al debate. Vallés asumió algunos errores, respondió que algunas de las cuestiones argumentadas ya han sido objeto de debate en asambleas anteriores y rebatió otras. Fuentes consultadas señalan que no realizó ninguna alusión a la posibilidad de dejar el cargo. La presidenta evitó ayer de nuevo atender las llamadas de este periódico para conocer su versión.

Presencia institucional

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, y la concejal de Fiestas, Gemma Alós, estuvieron presentes en la asamblea y se ofrecieron a mediar para reconducir la situación si lo solicitaban las fallas, con la limitación que supone que la JLF es un organismo autónomo. Domínguez recordó que las fallas son soberanas y que el reglamento regula la posibilidad de presentar una moción de censura siempre que se presente un candidato alternativo, por lo que indicó que si no se da esa circunstancia, hay que trabajar con la actual directiva. Alós, por su parte, se ofreció a trabajar codo con codo con las fallas y celebrar las reuniones que sea necesario para consensuar los próximos actos y realizar los cambios que se consideren, pero dejó entrever que el trabajo que realiza la JLF en la organización de los festejos no puede asumirlo el ayuntamiento, ya que las restricciones como administración en la contratación cambiaría las reglas del juego y no beneficiarían a la organización de la fiesta.

Los promotores no descartan la moción de censura y si se llega a un consenso en el candidato

Como adelantó este periódico, una veintena de fallas de las 31 que participaron en una asamblea convocada al margen de la JLF, y a la que solo faltaron tres comisiones, apoyaron impulsar una moción de censura a Paqui Vallés la semana pasada, si bien el hecho que se presentara al expresidente Bernardo Cortés como candidato alternativo provocó división, hasta el punto, que catorce fallas votaron en contra de Cortés, trece a favor y cuatro lo hicieron en blanco. La moción de censura quedó en punto muerto. Los presidentes sí reclamaron la convocatoria de una asamblea extraordinaria y urgente que la JLF convocó para la tarde-noche del lunes.

Las causas del malestar

El manifiesto que expone que se ha perdido la confianza en Vallés y la JLF señala diferentes motivos, desde una desorganización en la propia JLF como consecuencia de la renuncia de directivos, a los problemas registrados en las pasadas fiestas, con el traslado de la entrega de premios al Gran Teatro por la amenaza de lluvia, pese a la falta de aforo que provocó una gran concentración de público a la puerta y momentos de tensión; la celebración de la ofrenda bajo la lluvia o los errores que se han conocido a posteriori en la puntuación de los premios de las fallas al aplicar un criterio diferente al que era habitual, que hubieran cambiado la asignación de premios, o la distribución de carne en mal estado en el concurso de paellas, entre otros aspectos. Las fallas consideraban que Vallés no ha sido capaz de garantizar una gestión eficaz, transparente y participativa.